Calciomercato Fiorentina, Obiang nuovo rinforzo: affare da 11 milioni

La Fiorentina chiude l'operazione Obiang: l'ex sampdoriano torna in Italia dopo quasi 4 anni. Al West Ham 10 milioni più un altro di bonus.

Oggi è sceso in campo nei minuti finali del derby di Londra vinto dal West Ham sull'Arsenal. Gli ultimi istanti di Pedro Obiang con la maglia degli Hammers. Perché l'ex centrocampista della Sampdoria è ormai un nuovo giocatore della Fiorentina.

Partiti quasi in sordina, i viola hanno dato un'accelerata all'operazione nelle ultime ore. E sono giunti a un accordo con il West Ham. Secondo 'Sky Sport', Obiang arriverà a Firenze a titolo definitivo in cambio di 10 milioni più un altro di bonus.

Un'operazione favorita dai buoni rapporti che intercorrono tra la Fiorentina e il West Ham, che già in estate si erano scambiati una stretta di mano formale. In quell'occasione per concretizzare il trasferimento alla corte di Pioli di un altro centrocampista, ovvero Edimilson Fernandes.

Obiang, accostato anche al Milan nelle scorse settimane, tornerà così in Italia dopo quasi quattro anni: nell'estate del 2015 il West Ham l'aveva portato in Premier League strappandolo alla Sampdoria, in cui il giocatore spagnolo si era messo in mostra in Serie A.

Pioli accoglie così il secondo rinforzo del calciomercato invernale della Fiorentina dopo Luis Muriel, preso dal Siviglia. Un volto nuovo in attacco, un altro a centrocampo. Così i viola si preparano alla seconda parte della stagione.