Milan, Gattuso su Higuain: "Ha fatto delle scelte, difficile convincerlo"

Il Milan ha passato il turno in Coppa Italia, al termine di una gara lunga e sofferta contro la Sampdoria, decisa dalla doppietta di Cutrone. I tifosi rossonero però sono preoccupati della situazione di Higuain.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

Gattuso ha infatti parlato in toni 'particolari' del momento di Gonzalo Higuain. Le sue parole sembrano quasi nascondere un sentimento di rassegnazione.

L'allenatore del Milan continua nella descrizione di questo momento, ma non lascia mai scappare più di tanto. Una certezza c'è però, fosse per lui Higuain resterebbe.

"Io l'ho visto sereno in questi giorni, si è allenato bene per tutto il tempo. D'altronde se non lo avessi visto in forma non lo avrei certo fatto giocare oggi. Non ho capito bene quindi quali siano i malumori del ragazzo, nello spogliatoio è perfettamente inserito. Se dipendesse da me lo porterei a casa mia, dandogli anche da mangiare".