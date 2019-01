Calciomercato Roma, Herrera in pole: l'intermediario è l'agente di Zaniolo

La Roma torna in prima fila per Hector Herrera: il mandato per l'Italia del messicano è di Claudio Vigorelli, agente tra gli altri di Nicolò Zaniolo.

La situazione contrattuale di Hector Herrera è probabilmente quella che, considerato il rapporto qualità-prezzo, alletta più di tutte: in estate sarà un giocatore svincolato in quanto non arriverà il rinnovo di contratto con il Porto.

A lui stanno facendo un pensierino diversi club italiani: il Milan, l'Inter e soprattutto la Roma, desiderosa di mettere le mani su uno dei migliori interpreti del ruolo di mediano, peraltro a costo zero.

Il loro alleato nell'operazione, i giallorossi, potrebbero averlo già in 'casa': come riferito dal 'Corriere dello Sport', l'agente che ha il mandato per l'Italia del messicano è Claudio Vigorelli, procuratore di Davide Santon che ha da poco ottenuto anche la gestione di Nicolò Zaniolo.

La Roma a breve tratterà per il rinnovo del gioiello classe 1999 e non è da escludere che il discorso si sposti anche su Herrera, per il quale si giungerebbe ad una posizione privilegiata rispetto alle altre pretendenti.

La società capitolina per ora si limita ad una tattica attendista, ben conscia che proprio il Porto sarà l'avversario agli ottavi di finale di Champions League: quando Herrera agirà da contendente in attesa, magari, che le rispettive strade si incrocino.