Calciomercato Milan, Fellaini torna nel mirino rossonero

Fellaini è tornato ad essere un obiettivo di mercato del Milan: ma con il contratto rinnovato adesso il cartellino del belga ha un costo.

A soli sei mesi di distanza dall'ultimo interessamento (poi non andato a buon fine visto il rinnovo per altri due anni coi Red Devils) il Milan torna alla carica per il centrocampista del Manchester United Marouanne Fellaini.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del sito belga Nieuwsblad i rossoneri hanno chiesto informazioni sul 31enne, che da quando Solskjaer è diventato manager della squadra ha giocato solamente 3 minuti in campionato (in panchina e non convocato nelle altre due partite di Premier League).

Avendo però un contratto in scadenza nel giugno del 2020 (con opzione per il 2021) adesso il costo del cartellino di Fellaini ha un prezzo, che non è stato ancora fissato nello specifico dalla dirigenza inglese ma che non dovrebbe essere esorbitante vista l'età del diretto interessato.

Sul giocatore c'è anche l'interessamento del Porto e del Guangzhou Evergrande.