Calciomercato di gennaio, i 10 possibili affari dell'ultima settimana

La finestra invernale di mercato entra nella sua fase decisiva: Benatia, Dzeko, Eriksen e non solo, i 10 possibili colpi dell'ultima settimana.

Il calciomercato di gennaio entra nella fase più calda. Ultima settimana di trattative, rumors e affari da concludere, con le squadre bisognose di rinforzi chiamate a fare i conti col 'countdown' che lunedì prossimo metterà la parola fine alla finestra trasferimenti invernale.

Da Asamoah- a Nzola in Premier passando per la punta cercata dalla , l'approdo del 'Papu' Gomez al e i ritorni in di Medhi Benatia e Patrick Cutrone, fino ai rebus Dzeko ed Eriksen: ecco 10 possibili operazioni che potrebbero incendiare i restanti 7 giorni di gennaio.

ASAMOAH-CAGLIARI

Dopo 6 sconfitte di fila, il Cagliari corre ai ripari per uscire dalla crisi. Eusebio Di Francesco, fresco di rinnovo nonostante il periodo negativo in cui è incappata la squadra, si appresta a ricevere un ulteriore regalo dal mercato: Kwadwo Asamoah, svincolato dopo l'addio all' in estate per fine contratto.

Altre squadre

Il mancino ghanese è pronto a vestire la maglia dei sardi a costo zero, fornendo al tecnico rossoblù la chance di impiegarlo sia da terzino sinistro che da mezzala, o all'occorrenza come esterno alto.

ATTACCANTE JUVENTUS

La sfoglia la margherita per completare l'attacco, ma come chiarito da Pirlo dopo la vittoria col Bologna l'eventuale colpo "non cambierà l'equilibrio della squadra. Non abbiamo l'obbligo, se ci sarà l'opportunità bene, altrimenti siamo contenti di quello che abbiamo".

Edin Dzeko - in rotta con Fonseca - può tornare di moda dopo il matrimonio sfiorato in estate, così come un Olivier Giroud finito nuovamente indietro nelle gerarchie offensive del (da capire se il post-Lampard cambierà gli scenari).

Altro profilo da monitorare è quello di Gianluca Scamacca, di proprietà del e autore di un'ottima metà di stagione in prestito al : un'opzione futuribile e di minor richiamo rispetto a Dzeko e Giroud, ma da diverse settimane nei radar bianconeri.

BENATIA/CUTRONE-PARMA

Il di Krause ha l'obbligo di rincorrere la salvezza in seguito ad una prima parte di campionato decisamente negativa: dopo Conti, D'Aversa invoca ulteriori acquisti per migliorare una rosa lacunosa e con poche alternative. In difesa, l'arrivo di Medhi Benatia sistemerebbe di molto le cose.

Il centrale marocchino, sotto contratto con l'Al Duhail, sembrava pronto all'approdo in Emilia ma la trattativa ha subito una brusca frenata. Vedremo se la pista decollerà sul 'gong', ma intanto il Parma lavora anche per l'attacco e valuta Patrick Cutrone.

Il centravanti, fresco di divorzio anticipato con la e ritorno al Wolverhampton, può fare di nuovo i bagagli e rientrare in : su di lui, però, in pole c'è l'Udinese.

EDER/PAVOLETTI/PINAMONTI-BENEVENTO

Visto il bottino realizzativo al di sotto delle attese di Lapadula, il cerca una punta per aumentare il peso specifico del reparto avanzato: Eder, Leonardo Pavoletti e Andrea Pinamonti, in tal senso, sono nomi caldi.

Il primo è pronto a salutare la e misurarsi di nuovo col nostro calcio, il cagliaritano sta ritrovando la giusta condizione dopo i guai al ginocchio ma è in costante ballottaggio col Cholito Simeone, per Pinamonti - in uscita dall'Inter - le difficoltà sono legate alle cifre su cui basare l'accordo.

EL SHARAAWY/REYNOLDS-ROMA

Il Covid frena il matrimonio-bis tra Stephan El Shaarawy e la , ma il ritorno del Faraone nella Capitale è cosa certa. Svincolatosi dallo Shanghai Shenhua, l'intesa coi giallorossi è stata raggiunta fino al 2024 con ingaggio da 3,5 milioni annui, da ratificare con visite mediche e firma non appena ElSha si negativizzerà.

Positivo al Coronavirus anche Bryan Reynolds, per il quale la Roma ha definito l'acquisto al pari di El Shaarawy: tamponi permettendo, entro giovedì il giovane esterno destro statunitense atterrerà in Italia e andranno risolti soltanto gli ultimi passaggi burocratici. La Lupa ha battuto la concorrenza della Juve sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni, con 15% della futura rivendita destinata al Dallas.

GOMEZ-SIVIGLIA

Tutto pronto per il trasferimento di Alejandro Gomez al Siviglia: il 'Papu' saluterà l' per legarsi al Siviglia fino al 2024, con un'operazione che comporterà alla società andalusa un esborso di 8 milioni (6 più 2 di bonus).

Un addio inevitabile dopo i dissidi tra il fantasista argentino e Gian Piero Gasperini, che hanno fornito l'assist agli spagnoli per sferrare l'assalto a Gomez e portarlo alla corte di Lopetegui.

LA DECISIONE SU DZEKO

La frattura insanabile tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca rende impossibile la permanenza di entrambi alla Roma. Il bosniaco ha pronte le valigie per lasciare Trigoria nella finestra di gennaio, ma va studiata l'eventuale destinazione.

Alla Juve il 9 giallorosso piace da mesi, in Premier League e Wolverhampton gli farebbero ponti d'oro ma non accendono il bomber: l'ultima settimana di mercato, dovrà dire che ne sarà di Edin.

LA DECISIONE SU ERIKSEN

Nemmeno da regista, Christian Eriksen pare aver convinto Conte a fargli riguadagnare posizioni nel progetto Inter. Il danese non rispecchia il profilo adatto al tipo di calcio del tecnico salentino ed è in lista di sbarco, ma il tempo stringe.

L'ingaggio da 7,5 milioni frena le pretendenti e complica il futuro dell'ex : gli Spurs avevano pensato di riportarlo a Londra, col si era parlato di eventuali scambi prima dell'arrivo in panchina di Pochettino, nelle ultime ore ha preso quota l'ipotesi . Staremo a vedere, ma Eriksen-Inter è un rebus che va risolto al più presto.

LASAGNA-VERONA

Tutto fatto, Kevin Lasagna lascia l' e passa al . Visite mediche previste martedì, coi friulani che incasseranno 10 milioni di euro e lo sostituiranno con Fernando Llorente in arrivo da a titolo definitivo.

Llorente ma non solo però, perchè nei radar del club dei Pozzo c'è anche Patrick Cutrone col sorpasso sul Parma.

NZOLA IN PREMIER LEAGUE

Prima esperienza in Serie A da incorniciare fin qui per M'Bala Nzola: il bomber dello , con 9 goal in 13 partite, si è guadagnato i riflettori del mercato. Interesse di West Ham e , con tanto di offerta da 12 milioni messa sul piatto da questi ultimi.

Difficile capire se i liguri vorranno privarsi di un pilastro come Nzola già a gennaio: nella rincorsa salvezza c'è bisogno dei suoi goal, ma le sirene aumentano e tutto può succedere.