Calciomercato invernale 2021, quando inizia e quando finisce?

Stabilite le date della sessione invernale del calciomercato che si svolgerà a cavallo tra gennaio e febbraio 2021.

L'emergenza Coronavirus ha inevitabilmente cambiato i piani delle società, costrette a ripartire in fretta e furia per prepararsi alla nuova stagione che in avrà il via il 19 settembre con l'inizio della .

Modificate anche le date del calciomercato estivo, mentre la sessione invernale non subirà scossoni degni di nota e si terrà a cavallo tra i mesi di gennaio e febbraio 2021.

Ecco tutte le informazioni sulle date del calciomercato invernale.

QUANDO INIZIA IL CALCIOMERCATO INVERNALE?

La finestra invernale del calciomercato 2021 avrà inizio il 4 gennaio, come di consueto nel primo lunedì dell'anno: è da questo giorno che per le squadre sarà possibile depositare i nuovi contratti e fare gli annunci di rito.

QUANDO FINISCE IL CALCIOMERCATO INVERNALE?

Il calciomercato invernale 2021 durerà poco meno di un mese: fine fissata per il 1° febbraio, una novità se si considera che negli anni scorsi era possibile concludere le trattative fino all'ultimo giorno di gennaio.

Decisione presa per evitare problemi logistici in quanto il 31 gennaio cadrà di domenica e in quel giorno si giocheranno sicuramente molte partite che terranno impegnati i direttori sportivi.