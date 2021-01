Cutrone torna in Serie A: l'Udinese supera il Parma

Cutrone, rientrato al Wolverhampton dopo il prestito alla Fiorentina, tornerà in Serie A per giocare con l'Udinese. Sorpassato il Parma.

Nuova occasione in per Patrick Cutrone. L'ex attaccante di e dovrebbe firmare per l' , che secondo 'Sky Sport' ha sorpassato il .

I friulani, nonostante l'imminente acquisto di Llorente dal , hanno deciso di regalarsi un altro rinforzo in attacco per sostituire Lasagna, destinato al .

Cutrone è rientrato in anticipo al Woilverhampton da qualche settimana dopo il prestito di pochi mesi alla Fiorentina. Avventura decisamente poco fortunata.

In viola infatti Cutrone non è mai riuscito a ritagliarsi il suo spazio, specie dopo l'arrivo di Prandelli che gli ha preferito Vlahovic come terminale offensivo.

Ora però ecco la nuova occasione in Serie A. L'Udinese lo aspetta, Parma superato. Mentre il Wolverhampton, che ha chiuso per Willian José, è pronto a dare il via libera per il ritorno di Cutrone in .