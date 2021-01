Pirlo dimentica Inter-Juve: "Ci siamo ricompattati sapendo di essere forti"

- è definitivamente nel dimenticatoio. Il trionfo in Supercoppa e il 2-0 al fanno sorridere Andrea Pirlo, spegnendo i campanelli d'allarme nati dopo il ko di San Siro.

Il tecnico bresciano, a 'DAZN', spiega come i bianconeri sono riusciti a gettarsi alle spalle la brutta prova di sette giorni fa nel derby d' .

Passando al successo coi felsinei, Pirlo analizza la prova della Juve.

"Era importante dare intensità, abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo dove abbiamo avuto chances per chiuderla. Se non le capitalizzi però rimangono in bilico, loro sono venuti a pressarci alto, ma noi siamo stati bravi a sfruttare gli spazi concessi".

Arthur è stata una delle chiavi del match.

Parole dolci, Pirlo le riserva a Chiellini e Szczesny.

A 'Sky', invece, l'allenatore bianconero spiega la seconda esclusione consecutiva dai titolari di Morata.

Chiusura sul mercato.

"Non aspettiamo niente, sappiamo che è fatto di opportunità, ma in qualsiasi caso non cambierà l'equilibrio della nostra squadra. Una punta? Stiamo guardando, non è che ci sia tanto in giro. Magari sarà una cosa last minute. Non abbiamo l'obbligo, se ci sarà l'opportunità bene, altrimenti siamo contenti di quello che abbiamo".