Aguero scommette su Messi MVP dei Mondiali e vince quasi 8000 euro

Per Sergio Aguero festa doppia dopo la vittoria dell'Argentina ai Mondiali: vince una scommessa pre-torneo grazie a Messi.

Ha dormito con Messi prima della finale. Poi lo ho portato sulle spalle per tutto il Lusail Stadium e ha alzato anche lui quella Coppa del Mondo che avrebbe potuto essere anche sua. Come se non bastasse, sempre grazie a Messi, ha anche incassato una discreta cifra.

Questa è stata l'avventura di Sergio Aguero in Qatar, dove è riuscito a vivere i suoi personalissimi Mondiali con l'Argentina nonostante il ritiro dal calcio giocato nel dicembre 2021 a causa di problemi cardiaci. L'ex attaccante di Manchester City e Barcellona avrà pur dovuto abbandonare l'attività agonistica anzitempo, ma la sua esperienza e conoscenza calcistica resteranno per sempre intatte.

Aguero infatti, forte anche di un legame d'amicizia speciale con Messi, ha deciso di dare fiducia al numero 10 dell'Argentina scommettendo (letteralmente) su di lui prima dell'inizio del torneo.

Lo scorso 17 novembre, come testimoniato su Instagram (post qui sotto), Aguero ha puntato $1.001,00 (al cambio €941,00) sul fatto che Messi sarebbe stato nominato MVP del Mondiale. E così è stato: a fine torneo, Messi ha accarezzato il premio individuale ancor prima della Coppa del Mondo. E Aguero ha intascato la sua scommessa.

Il Kun ha riposto fiducia (e soldi) sull'uomo giusto. La performance straordinarie di Messi in questi Mondiali, dove ha segnato in ogni turno firmando in totale sette gol e tre assist, sono valsi alla stella di Rosario la Coppa del Mondo e ad Aguero ben $8264 (al cambio €7769).

L'ex attaccante argentino ha così portato a casa otto volte la puntata iniziale. Come otto sono oggi i Palloni d'Oro totali di Leo Messi: sette più il cosiddetto "Golden Ball" di Qatar 2022, premio dedicato al Miglior giocatore del torneo e decisivo ai fini della scommessa dell'amico.