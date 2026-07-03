Quanti goal ha segnato Messi ai Mondiali? Presenze e record

20 reti. In sei edizioni della Coppa del Mondo, l'argentino ha segnato con la maglia dell'Albiceleste venti volte. Il primo goal è arrivato già all'esordio nel 2006, contro l'allora Nazionale di Serbia-Montenegro.

Messi è rimasto a secco nel Mondiale del 2010, per poi siglare quattro reti (tutte nella fase a gironi) nella Coppa del Mondo 2014.

Quattro anni dopo una sola rete nel match contro la Nigeria, mentre nel 2022 Messi ha segnato contro l'Arabia Saudita, Messico e Australia, contro cui è arrivata la sua prima rete nella fase a eliminazione diretta. L'argentino si è confermato anche nei quarti, contro l'Olanda e nella semifinale contro la Croazia. E soprattutto nella finalissima contro la Francia, mettendo a referto una doppietta.

Nel 2026, con il conto ancora da aggiornare, i goal sono già 7: tripletta all'esordio con l'Algeria, doppietta all'Austria, uno alla Giordania e uno a Capo Verde nei sedicesimi.