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Quanti goal ha segnato Messi ai Mondiali? Presenze e record

Coppa del Mondo
Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
L. Messi

Presenze e reti di Messi durante la sua storia nella Coppa del Mondo: dal goal all'esordio nel 2006 a quelli segnati nel 2026.

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Leo Messi ha giocato sei Mondiali, tutti di fila dal 2006 al 2026. L'argentino condivide il record con Cristiano Ronaldo e pochi altri giocatori. 

Alla fine, al quinto tentativo, Messi è riuscito nel suo intento di sollevare al cielo la Coppa del Mondo in Qatar, sfatando il tabù che lo vedeva sfortunato protagonista nelle precedenti edizioni.

  • MESSI, QUANTI GOAL HA SEGNATO AI MONDIALI?

    20 reti. In sei edizioni della Coppa del Mondo, l'argentino ha segnato con la maglia dell'Albiceleste venti volte. Il primo goal è arrivato già all'esordio nel 2006, contro l'allora Nazionale di Serbia-Montenegro.

    Messi è rimasto a secco nel Mondiale del 2010, per poi siglare quattro reti (tutte nella fase a gironi) nella Coppa del Mondo 2014.

    Quattro anni dopo una sola rete nel match contro la Nigeria, mentre nel 2022 Messi ha segnato contro l'Arabia Saudita, Messico e Australia, contro cui è arrivata la sua prima rete nella fase a eliminazione diretta. L'argentino si è confermato anche nei quarti, contro l'Olanda e nella semifinale contro la Croazia. E soprattutto nella finalissima contro la Francia, mettendo a referto una doppietta.

    Nel 2026, con il conto ancora da aggiornare, i goal sono già 7: tripletta all'esordio con l'Algeria, doppietta all'Austria, uno alla Giordania e uno a Capo Verde nei sedicesimi. 

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  • PRESENZE E RECORD DI MESSI AI MONDIALI

    Messi ha realizzato 20 reti in 30 presenze ai Mondiali. 

    In questa edizione ha raggiunto e staccato Klose come top marcatore all-time della Coppa del Mondo.

    L'argentino è diventato anche il giocatore con più goal realizzati nella fase a eliminazione diretta (5).

    Difficile ma non impossibile da raggiungere il record di goal in una singola edizione che appartiene al francese Fontaine: 13 in 6 partite. 

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