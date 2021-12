Ufficiale, Aguero annuncia il ritiro in conferenza: "Prima la salute"

La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità: Sergio Aguero si ferma, definitivamente. L'attaccante argentino ha deciso di lasciare il calcio giocato all'età di 33 anni.

Aguero si era trasferito a parametro zero dal Manchester City al Barcellona solo la scorsa estate ma durante la partita di Liga contro l'Alaves era stato costretto a uscire dal campo a causa di un'aritmia cardiaca. Un problema per cui secondo i primi esami il Kun avrebbe dovuto restare fermo almeno tre mesi.

Ora però ecco la decisione di appendere gli scarpini al chiodo, annunciata dallo stesso giocatore durante una conferenza stampa tenuta al 'Camp Nou' insieme al presidente blaugrana Laporta.

"Sono qui per annunciarvi che mi ritiro dal mondo del calcio. Per me è un momento difficile, ma la cosa più importante è la salute. Il motivo del mio ritiro è il problema che ho avuto circa un mese fa.

Sono nelle ottime mani dei medici, che hanno fatto il massimo per me. Ho fatto tutto il possibile ma non c'erano molte speranze di continuare".

Ringrazio tutte le squadre che mi hanno dato una possibilità di giocare, dall'Independiente al Barcellona, passando per Atletico e Manchester City. Mi ritiro a testa alta e molto felice. Non so che cosa mi riserverà il futuro, ma ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino".

Si chiude così la carriera del Kun, iniziata in Argentina nelle file dell'Independiente prima del trasferimento in Europa dove ha vestito le maglie di Atletico Madrid, Manchester City e seppure per poche settimane quella del Barcellona.

Una carriera durante cui ha vinto tanto, ma non tutto. I grandi rimpianti restano la Champions League e i Mondiali, dove si è fermato all'argento conquistato nel 2014. Ora per Aguero inizia una nuova vita, lontano dal campo.