Lewandowski giocherà con Chicago Fire in MLS: accordo ufficiale, niente Serie A

"l Chicago Fire FC ha annunciato oggi l'acquisizione dell'icona del calcio mondiale e miglior marcatore di tutti i tempi della Polonia, Robert Lewandowski, come Designated Player (Giocatore Designato).



Il prolifico attaccante sbarca nella Major League Soccer (MLS) con una delle carriere più titolate nella storia di questo sport, avendo messo a segno più di 700 gol tra nazionale e top club europei, da ultimo l'FC Barcellona. Proprio con il club catalano, il mese scorso, ha contribuito alla conquista del titolo de La Liga, dopo aver dominato per otto anni le classifiche marcatori nei campionati tedesco e spagnolo. Il suo arrivo sottolinea inoltre l'impegno dei Fire nel mettere in campo una squadra di altissima qualità, portando talenti di livello mondiale per puntare alla vittoria dei campionati ed elevare il profilo globale del Club. Lewandowski occuperà uno slot come Designated Player e un posto nel roster internazionale, in attesa di ricevere il visto P-1 e il Certificato di Trasferimento Internazionale. Il suo contratto sarà valido fino al termine della stagione MLS 2027-28".