Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
lewandowskiGetty Images
GOAL

Lewandowski giocherà con Chicago Fire in MLS: accordo ufficiale, niente Serie A

Calciomercato
R. Lewandowski
Chicago Fire FC
Barcellona
Juventus
Milan
Major League Soccer

Niente Serie A per Robert Lewandowski: nuova avventura per l'attaccante polacco, che riparte dagli Stati Uniti.

Pubblicità

Robert Lewandowski dice addio all'Europa: il suo futuro è a stelle e strisce, giocherà negli USA.

Dopo settimane di indiscrezioni e accostamenti, il centravanti polacco ha sciolto le riserve sul proprio futuro e ha deciso di ripartire dalla MLS.

Lewandowski, che compirà 38 anni il prossimo 21 agosto, saluta il Barcellona alla scadenza del contratto e dice sì all'offerta arrivata dagli USA: ora è ufficiale.

  • LEWANDOWSKI-CHICAGO FIRE: ACCORDO

    E' fatta per l'arrivo di Robert Lewandowski aiChicago Fire: è arrivata l'ufficialità.


    L'attaccante polacco ha raggiunto l'accordo per unirsi alla franchigia MLS, dopo aver visitato le strutture del club e la città dell'Illinois due settimane fa.


    Lewandowski ha firmato il contratto (di due anni) e ora inizierà ufficialmente la sua nuova avventura.

    • Pubblicità

  • IL COMUNICATO

    "l Chicago Fire FC ha annunciato oggi l'acquisizione dell'icona del calcio mondiale e miglior marcatore di tutti i tempi della Polonia, Robert Lewandowski, come Designated Player (Giocatore Designato).

    Il prolifico attaccante sbarca nella Major League Soccer (MLS) con una delle carriere più titolate nella storia di questo sport, avendo messo a segno più di 700 gol tra nazionale e top club europei, da ultimo l'FC Barcellona. Proprio con il club catalano, il mese scorso, ha contribuito alla conquista del titolo de La Liga, dopo aver dominato per otto anni le classifiche marcatori nei campionati tedesco e spagnolo. Il suo arrivo sottolinea inoltre l'impegno dei Fire nel mettere in campo una squadra di altissima qualità, portando talenti di livello mondiale per puntare alla vittoria dei campionati ed elevare il profilo globale del Club. Lewandowski occuperà uno slot come Designated Player e un posto nel roster internazionale, in attesa di ricevere il visto P-1 e il Certificato di Trasferimento Internazionale. Il suo contratto sarà valido fino al termine della stagione MLS 2027-28".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NIENTE SERIE A

    Lewandowski negli scorsi mesi era stato cercato con insistenza dai club dell'Arabia Saudita ed era stato accostato a diverse big in giro per l'Europa.


    Anche in Italia, dove il suo nome era emerso con forza come occasione a parametro zero per Juventus e Milan qualora le due squadre si fossero qualificate alla prossima Champions League, cosa che non è accaduta.


    Il polacco invece saluta il Barcellona e saluta l'Europa per tuffarsi in un'avventura, quella in MLS, che lo aveva affascinato. Chicago attende lui e i suoi goal per la nuova stagione.