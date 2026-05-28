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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Fullkrug è nel mirino di squadre della MLS, della Liga e della Serie A: nuova avventura dopo il Milan

Calciomercato
N. Fuellkrug
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Niclas Fullkrug cerca un nuovo inizio dopo una stagione difficile che ne ha abbassato la quotazione in Europa. L’attaccante tedesco, condizionato da infortuni e cali di forma, è ora seguito da diversi campionati internazionali, poiché la sua avventura al Milan e al West Ham sembra finita.

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  • Milan, niente acquisto definitivo

    Il Milan non eserciterà l'opzione di acquisto su Fullkrug, reduce da un prestito poco convincente a San Siro. L'accordo con il West Ham United prevedeva un trasferimento definitivo da circa 5 milioni di euro, ma la sua scarsa incisività ha spinto il club a cercare altre soluzioni, come riferisce Sky Sports.

    In 20 presenze totali, l’attaccante ha giocato titolare solo 3 volte e segnato un goal, in 647 minuti. La dirigenza cerca ora alternative più dinamiche e il giocatore tornerà a Londra, poiché il club non eserciterà il diritto di acquisto.

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  • Sunderland v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Nessun futuro al West Ham

    Nonostante un contratto fino al 2028, Fullkrug non resterà al West Ham dopo la retrocessione in Championship. Gli Hammers vogliono cederlo per i vincoli economici della seconda serie: il suo stipendio lordo supera i 3 milioni di euro annui e il club vuole liberarsene.

    Arrivato nel 2024 dal Dortmund per 27 milioni più bonus, l’attaccante ha sofferto molti infortuni. Infortunato per gran parte della stagione, ha giocato solo 29 match segnando 3 gretiol. Club e giocatore concordano: è meglio separarsi a fine stagione.

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  • Interesse globale da parte della MLS e dell'Europa

    Nonostante l’attuale forma non ottimale, Fullkrug resta appetibile per club di tutto il mondo, grazie al suo curriculum. 

    La Major League Soccer, la Liga e la Serie A seguono con interesse la situazione. Un trasferimento a basso costo lo rende un’opzione utile a breve termine per chi cerca esperienza in attacco.

  • AC Milan v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

    Si profila un possibile ritorno in Bundesliga

    Si parla di un possibile ritorno in patria: il Werder Brema vorrebbe riportare la sua ex stella al Weserstadion. I primi colloqui ci sono stati, ma l’accordo richiede una forte riduzione delle sue pretese economiche per rientrare nel budget del club tedesco.

    Per Fullkrug, reduce da infortuni e panchina, è decisivo cambiare rotta. Dopo aver perso il Mondiale, la retrocessione e un prestito deludente, l’attaccante è a un bivio: MLS, un altro campionato europeo o il ritorno in Bundesliga.

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