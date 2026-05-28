Getty Images Sport
Fullkrug è nel mirino di squadre della MLS, della Liga e della Serie A: nuova avventura dopo il Milan
Pubblicità
Milan, niente acquisto definitivo
Il Milan non eserciterà l'opzione di acquisto su Fullkrug, reduce da un prestito poco convincente a San Siro. L'accordo con il West Ham United prevedeva un trasferimento definitivo da circa 5 milioni di euro, ma la sua scarsa incisività ha spinto il club a cercare altre soluzioni, come riferisce Sky Sports.
In 20 presenze totali, l’attaccante ha giocato titolare solo 3 volte e segnato un goal, in 647 minuti. La dirigenza cerca ora alternative più dinamiche e il giocatore tornerà a Londra, poiché il club non eserciterà il diritto di acquisto.
- Getty Images Sport
Nessun futuro al West Ham
Nonostante un contratto fino al 2028, Fullkrug non resterà al West Ham dopo la retrocessione in Championship. Gli Hammers vogliono cederlo per i vincoli economici della seconda serie: il suo stipendio lordo supera i 3 milioni di euro annui e il club vuole liberarsene.
Arrivato nel 2024 dal Dortmund per 27 milioni più bonus, l’attaccante ha sofferto molti infortuni. Infortunato per gran parte della stagione, ha giocato solo 29 match segnando 3 gretiol. Club e giocatore concordano: è meglio separarsi a fine stagione.
- PubblicitàPubblicità
Interesse globale da parte della MLS e dell'Europa
Nonostante l’attuale forma non ottimale, Fullkrug resta appetibile per club di tutto il mondo, grazie al suo curriculum.
La Major League Soccer, la Liga e la Serie A seguono con interesse la situazione. Un trasferimento a basso costo lo rende un’opzione utile a breve termine per chi cerca esperienza in attacco.
- Getty Images Sport
Si profila un possibile ritorno in Bundesliga
Si parla di un possibile ritorno in patria: il Werder Brema vorrebbe riportare la sua ex stella al Weserstadion. I primi colloqui ci sono stati, ma l’accordo richiede una forte riduzione delle sue pretese economiche per rientrare nel budget del club tedesco.
Per Fullkrug, reduce da infortuni e panchina, è decisivo cambiare rotta. Dopo aver perso il Mondiale, la retrocessione e un prestito deludente, l’attaccante è a un bivio: MLS, un altro campionato europeo o il ritorno in Bundesliga.
- PubblicitàPubblicità