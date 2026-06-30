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VIDEO: Lionel Messi incontra Tom Holland nel promo del film “Spider-Man: Brand New Day”
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Messi conquista New York
In un video promozionale Sony Pictures girato a New York, Messi – otto volte Pallone d’Oro – lascia il campo per le strade della città al fianco di Tom Holland. Il “GOAT”, che sta guidando l’Argentina verso i Mondiali 2026, ha incantato i social con questa insolita apparizione.
Nel corto Peter Parker, interpretato da Holland, è seduto in un caffè quando arriva Messi. Colto di sorpresa, l’attore quasi inciampa nel tentativo di avvicinarsi al campione. Messi, in una versione esagerata di sé, spiega di usare un localizzatore per inseguire Spider-Man e convince Parker a indossare la tuta per un volo acrobatico sullo skyline cittadino.
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Un'estate da record per Holland
Il video promozionale arriva in un periodo intenso per Holland, impegnato a promuovere il suo quarto film da solista nei panni dell’eroe Marvel. L’attore britannico è stato molto presente ai Mondiali 2026 e di recente è stato a Madrid per parlare del film e della sua passione per il calcio.
Durante la visita ha indicato Lamine Yamal, stella del Barcellona, come il perfetto Spider-Man grazie alla sua agilità e velocità.
Il suo ritorno sul grande schermo arriva dopo *Uncharted* (2022) e lo vedrà anche protagonista di *The Odyssey* di Christopher Nolan, rendendo l’estate dell’attore molto intensa.
Nonostante gli impegni, l’attore continua a seguire il calcio e ha già espresso la sua ammirazione per Julián Álvarez dell’Atlético Madrid, noto per l’esultanza a tema ragno.
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I fan reagiscono al crossover diventato virale
La campagna promozionale del nuovo film è entrata nel vivo: la casa di produzione ha chiesto ai fan “Chi sarà il prossimo?” insieme al video di Messi.
Il filmato è stato accolto con entusiasmo: i fan apprezzano il tempismo comico di Messi, che urla mentre viene lanciato in aria dal supereroe.
Sebbene la sua presenza sia soprattutto promozionale, molti ipotizzano un cameo nel film. Il leggendario numero 10 appare così entusiasta da convincere tutti della sua passione per la saga.
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Date di uscita e informazioni sui registi
“Spider-Man: Brand New Day” uscirà nelle sale italiane il 29 luglio. Diretto da Destin Daniel Cretton, già regista di “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”, il film promette una nuova direzione per la saga. L’uscita coincide con il culmine della Coppa del Mondo, rendendo la collaborazione con Messi un colpo di genio del marketing globale.
Nel promo Spider-Man gli chiede: «Non soffri di vertigini?», poi si lanciano in volo. Un momento di leggerezza per il campione, che porta sulle spalle il peso dell’Argentina in difesa del titolo mondiale. Che sollevi un altro trofeo o si goda il successo al botteghino, il suo status di icona globale resta indiscusso.
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