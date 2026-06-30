Il video promozionale arriva in un periodo intenso per Holland, impegnato a promuovere il suo quarto film da solista nei panni dell’eroe Marvel. L’attore britannico è stato molto presente ai Mondiali 2026 e di recente è stato a Madrid per parlare del film e della sua passione per il calcio.

Durante la visita ha indicato Lamine Yamal, stella del Barcellona, come il perfetto Spider-Man grazie alla sua agilità e velocità.

Il suo ritorno sul grande schermo arriva dopo *Uncharted* (2022) e lo vedrà anche protagonista di *The Odyssey* di Christopher Nolan, rendendo l’estate dell’attore molto intensa.

Nonostante gli impegni, l’attore continua a seguire il calcio e ha già espresso la sua ammirazione per Julián Álvarez dell’Atlético Madrid, noto per l’esultanza a tema ragno.