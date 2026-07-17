Come previsto, il suo cross ha colpito la fronte di Martínez e la palla è finita in rete alle spalle di Jordan Pickford, regalando all’Argentina una rimonta vincente per 2-1 e un posto meritato in finale ai Mondiali 2026. La maggior parte dei giocatori e dello staff ha poi abbracciato Messi, non Martínez, confermando il suo status di leggenda a 39 anni e premiando chi ha trascinato ancora una volta il Paese al successo.
Messi ha dominato gli ultimi 30 minuti contro l’Inghilterra, sfruttando con cinismo le tattiche difensive di Tuchel. Potrebbe arrivare il nono Pallone d’Oro, visto il suo ruolo chiave nel torneo estivo.
Un’altra prova dominante in finale, contro la Spagna e il suo presunto erede al Barcellona, Lamine Yamal, potrebbe confermarglielo. L’Argentina arriva all’atto conclusivo da outsider, ma non fatevi ingannare: basterà un minimo margine per vedere la Pulce alzare ancora il trofeo, trascinata dalla sua fame di vittorie e da una fiducia collettiva incrollabile.