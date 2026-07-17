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Messi for the Ballon d'Or.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Lionel Messi verso il Pallone d'Oro? Il fuoriclasse dell'Inter Miami meriterebbe il nono trionfo per le imprese ai Mondiali e le splendide prestazioni in MLS, se porterà l'Argentina al titolo

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Spagna vs Argentina
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Al 92°, Messi viene spinto sul piede debole da O'Reilly e Spence a destra dell'area. I tifosi inglesi trattengono il fiato. I Tre Leoni avevano quattro dei giocatori più alti in area, e Messi doveva servire un cross perfetto a Lautaro Martinez sul secondo palo. Ma, si sa, Messi sa creare la perfezione in un attimo.

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Come previsto, il suo cross ha colpito la fronte di Martínez e la palla è finita in rete alle spalle di Jordan Pickford, regalando all’Argentina una rimonta vincente per 2-1 e un posto meritato in finale ai Mondiali 2026. La maggior parte dei giocatori e dello staff ha poi abbracciato Messi, non Martínez, confermando il suo status di leggenda a 39 anni e premiando chi ha trascinato ancora una volta il Paese al successo.

Messi ha dominato gli ultimi 30 minuti contro l’Inghilterra, sfruttando con cinismo le tattiche difensive di Tuchel. Potrebbe arrivare il nono Pallone d’Oro, visto il suo ruolo chiave nel torneo estivo.

Un’altra prova dominante in finale, contro la Spagna e il suo presunto erede al Barcellona, Lamine Yamal, potrebbe confermarglielo. L’Argentina arriva all’atto conclusivo da outsider, ma non fatevi ingannare: basterà un minimo margine per vedere la Pulce alzare ancora il trofeo, trascinata dalla sua fame di vittorie e da una fiducia collettiva incrollabile.

  • Inghilterra Argentina 2-1Getty Images

    Una grinta senza pari

    Prima della semifinale di mercoledì, l’Argentina non aveva impressionato in Nord America. Ha superato agevolmente un girone agevole, poi nei turni a eliminazione diretta ha battuto di misura Capo Verde, Egitto e Svizzera, ricorrendo ai supplementari in due occasioni.

    A Qatar 2022 era una squadra più completa. Nove giocatori di quella rosa non sono presenti nel 2026, tra cui Ángel Di María, storico braccio destro di Messi.

    Senza Di María, l’Argentina ha sofferto la mancanza di ampiezza e un centrocampo troppo stretto che ha concesso contropiedi alle avversarie. Ma nessuna squadra eguaglia la sua tenacia: l’Albiceleste non molla mai e dà il meglio sotto pressione.

    Può inoltre contare su Messi come mente più lucida in campo: chiede sempre la palla, spinge la squadra e assapora ogni duello. Gli uomini di Lionel Scaloni si nutrono della sua aura per superare il traguardo, trasformandosi in animali famelici che non mollano finché non vincono.

    • Pubblicità
  • messi(C)Getty Images

    Il più grande amante del rischio

    La costanza e l’umiltà di Messi sfidano ogni logica. Mentre il doloroso declino del suo eterno rivale Cristiano Ronaldo può essere riassunto dall’iconica frase «La vittoria ti ha sconfitto», pronunciata da Bane in *Il cavaliere oscuro – Il ritorno*, Messi non si lascia mai travolgere dal clamore che lo circonda.

    Il calciatore più titolato di sempre affronta ogni match con umiltà e un’adattabilità senza pari. A volte sembra un mortale, come nel primo tempo contro l’Inghilterra, ma sa sempre cambiare marcia.

    Spesso il suo gioco nell’ultimo terzo è impeccabile: contro l’Inghilterra ha servito due assist e completato nove dribbling, record assoluto in un match a eliminazione diretta dei Mondiali. Guida la classifica della Scarpa d’Oro con otto gol e quattro assist, uno solo in meno del leader Michael Olise.

    Ha già fatto abbastanza per conquistare il terzo Pallone d’Oro del Mondiale. Più delle cifre conta la sua determinazione: quando gli altri appoggiano il pallone indietro, lui cerca sempre l’incisività o si lancia in slalom ipnotici.

    È il massimo esempio di chi ama il rischio: dopo vent’anni di brillantezza, gli avversari non riescono ancora a fermarlo quando è in forma.

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  • Lionel MessiGetty Images

    "Voglio solo divertirmi"

    In molti attribuiscono la longevità di Messi al suo talento naturale, ma sottovalutano la sua capacità di impegnarsi e perseverare nelle difficoltà. Per molto tempo ha evitato di confermare la sua partecipazione alla sesta Coppa del Mondo, dicendo che si sarebbe unito alla nazionale solo se sicuro di poter ancora giocare ai massimi livelli. Nelle ultime cinque settimane l’ha dimostrato e ora ne raccoglie i frutti.

    «Mi sto preparando e allenando ormai da un anno, e sapevo che avrei dato il massimo per essere nella migliore forma possibile», ha dichiarato dopo la vittoria contro l’Inghilterra. «In questo momento voglio solo godermi il momento. Non sto parlando della mia ultima Coppa del Mondo, né di nulla del genere. Questa squadra dà sempre il massimo e non deve nulla a nessuno.

    «Questa squadra non molla mai: siamo scesi in campo per vincere con il nostro calcio e la nostra grinta, e siamo di nuovo in finale. Li abbiamo bloccati nella loro metà campo e abbiamo dimostrato di poter chiudere la partita nei novanta minuti, senza supplementari. Abbiamo avuto la freddezza per rimontare. Onestamente, ci siamo divertiti».

    In Qatar sembrava un uomo posseduto, deciso a conquistare l’unico trofeo che gli mancava. Oggi, libero da quel peso, appare più rilassato e gioioso pur mantenendo la stessa intensità di gioco.

    Non sembra affatto stanco: l’Inghilterra ha affrontato la versione più fresca di Messi in questo torneo. Ha già giocato 420 minuti nelle fasi a eliminazione diretta, ma sembra al picco di forma proprio in vista della finale. Neanche la Spagna lo spaventa.

    «Conosco bene la Spagna, la sua filosofia di gioco e molti giocatori, alcuni dei quali sono al Barça, la squadra che amo. Sarà una finale speciale ed equilibrata».

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  • Lamine YamalGetty Images

    Le possibilità di Yamal sembrano scarse

    L’Argentina non lascerà che la Spagna domini come ha fatto contro la Francia. L’attacco più forte del torneo è mancato nel momento chiave: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise sono stati annullati, mentre la Spagna ha vinto ogni contrasto e ha surclassato i campioni 2018.

    Fin dal fischio d’inizio la Francia è parsa bloccata dai ricordi delle sconfitte contro la Roja a Euro 2024 e in Nations League. L’Argentina non avrà questo problema: se scenderà in campo con la stessa ferocia mostrata contro l’Inghilterra, la Spagna faticherà a imporre il suo solito gioco.

    Scaloni avrà sicuramente un piano per fermare Yamal. Il giovane talento del Barcellona è arrivato all’evento acciaccato e non è ancora al meglio, pur avendo dato tutto per la squadra di Luis de la Fuente.

    Anche il Pallone d’Oro sembra fuori portata: per superarlo Yamal dovrebbe segnare molto in finale, visto che i suoi 42 contributi stagionali sono 26 in meno rispetto al totale di Kane. Se invece fosse Messi a decidere la finale, avrebbe buone chance di precedere Kane, il cui rendimento opaco contro Argentina e Norvegia potrebbe costargli caro.

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026 Colorado RapidsGetty

    La magia di Messi nella MLS

    Messi ha vinto il Pallone d’Oro 2023 davanti a Haaland grazie alla sua Coppa del Mondo e ai 41 gol/assist nell’ultima stagione al PSG, che gli è valsa anche la Ligue 1. È già in corsa per il premio del 2026 dopo un anno splendido all’Inter Miami.

    La franchigia di proprietà di Sir David Beckham ha vinto la prima MLS Cup grazie al suo genio, che ha siglato 13 azioni da gol in sei partite dei playoff dopo aver già conquistato la Scarpa d’Oro con 29 reti in regular season. Ha superato alcuni infortuni che avevano fatto circolare voci di ritiro.

    Dopo una pausa meritata, ha iniziato la stagione 2026 della MLS in condizioni ottimali, giocando quasi ogni minuto nelle prime 15 partite e firmando altri 20 contributi offensivi. La MLS resta lontana dai cinque campionati europei top, ma le sue prestazioni e i suoi numeri da record hanno portato Miami in una dimensione nuova.

    Risultati che sostengono la sua candidatura al Pallone d’Oro, anche se non ne avrebbe bisogno. Superare Yamal, Mbappé e le stelle emergenti sul palcoscenico più importante basta a farlo ricordare ai giornalisti della giuria internazionale chiamati a votare.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un leader leggendario

    È normale che le squadre d’élite costruiscano il gioco attorno al miglior giocatore, ma l’Argentina va oltre: tutti i compagni sono devoti a Messi, pronti a tutto pur di vederlo felice e libero di esprimersi. Vogliono alimentare la sua leggenda e, per farlo, accantonano l’ego accettando ruoli di supporto.

    Giovanni Simeone ha quasi pianto in diretta TV dopo Inghilterra-Argentina, quando gli hanno chiesto cosa provasse a essere nell’ultimo Mondiale di Messi. «Messi ha 39 anni e ha già tutto, eppure continua a lottare per essere il migliore», ha detto l’ala argentina con la voce rotta dall’emozione. «Per noi c’è solo una cosa da fare: dare tutto, correre per lui e per l’Argentina».

    La nazionale ha adottato un nuovo inno, *La Cuarta Estrella*, che recita: «Abbiamo vinto la terza con Lionel, vogliamo essere di nuovo campioni, e a distanza di 32 anni, *La Scaloneta* vendicherà la coppa rubata al numero 10 [riferimento a Diego Maradona nel 1990]. Voglio vedere la quarta stella brillare sulla maglia. Argentino dalla culla alla tomba, per le Falkland, per Diego, per l’ultima partita di Leo. Argentina, voglio vederti tornare campione».

    Un giocatore in attività è mai stato elevato a simile mito? E, soprattutto, è mai stato all’altezza di tali attese? Messi ha ridefinito più volte il concetto di campione e ora ha trasceso il calcio. Merita il nono Pallone d’Oro, qualunque sia l’esito della sua terza finale di Coppa del Mondo.

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