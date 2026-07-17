In molti attribuiscono la longevità di Messi al suo talento naturale, ma sottovalutano la sua capacità di impegnarsi e perseverare nelle difficoltà. Per molto tempo ha evitato di confermare la sua partecipazione alla sesta Coppa del Mondo, dicendo che si sarebbe unito alla nazionale solo se sicuro di poter ancora giocare ai massimi livelli. Nelle ultime cinque settimane l’ha dimostrato e ora ne raccoglie i frutti.

«Mi sto preparando e allenando ormai da un anno, e sapevo che avrei dato il massimo per essere nella migliore forma possibile», ha dichiarato dopo la vittoria contro l’Inghilterra. «In questo momento voglio solo godermi il momento. Non sto parlando della mia ultima Coppa del Mondo, né di nulla del genere. Questa squadra dà sempre il massimo e non deve nulla a nessuno.

«Questa squadra non molla mai: siamo scesi in campo per vincere con il nostro calcio e la nostra grinta, e siamo di nuovo in finale. Li abbiamo bloccati nella loro metà campo e abbiamo dimostrato di poter chiudere la partita nei novanta minuti, senza supplementari. Abbiamo avuto la freddezza per rimontare. Onestamente, ci siamo divertiti».

In Qatar sembrava un uomo posseduto, deciso a conquistare l’unico trofeo che gli mancava. Oggi, libero da quel peso, appare più rilassato e gioioso pur mantenendo la stessa intensità di gioco.

Non sembra affatto stanco: l’Inghilterra ha affrontato la versione più fresca di Messi in questo torneo. Ha già giocato 420 minuti nelle fasi a eliminazione diretta, ma sembra al picco di forma proprio in vista della finale. Neanche la Spagna lo spaventa.

«Conosco bene la Spagna, la sua filosofia di gioco e molti giocatori, alcuni dei quali sono al Barça, la squadra che amo. Sarà una finale speciale ed equilibrata».