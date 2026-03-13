Nathan De Cat, il baby gigante che sta stupendo all'Anderlecht: chi è e perché piace al Bayern e in Premier League

Nathan De Cat è la nuova grande promessa del Belgio. Sia in senso figurato che letterale. Centrocampista di soli 17 anni, è già alto un metro e 90 e ha ancora molto margine di crescita. Si tratta dell'ultimo gioiello uscito dal celebre vivaio dell'Anderlecht, e la sua statura non è l'unica ragione per cui ha attirato l'attenzione di alcune delle squadre più prestigiose d'Europa.

Seguendo le orme di tanti altri giocatori cresciuti nel vivaio del club, come Kompany, Lukaku e Tielemans, De Cat sta brillando con la maglia dei belgi nella sua prima vera stagione a livello di prima squadra, con una serie di prestazioni imperiose a centrocampo che smentiscono la sua giovane età. E attenzione: fin qui si è comportato talmente bene che potrebbe benissimo ambire a un posto sull'aereo che porterà i Red Devils ai prossimi Mondiali.

Quella che sta per arrivare potrebbe essere un'estate importante per De Cat, ma non solo per questo motivo: sta per entrare nell'ultimo anno di contratto e, non essendoci segni di un imminente rinnovo, è probabile che l'Anderlecht sarà costretto a venderlo a un prezzo ridotto per evitare di perderlo a titolo gratuito tra 12 mesi.

La stagione di successo di De Cat, del resto, ha suscitato molto interesse sul mercato, anche da parte delle grandi squadre della Bundesliga e della Premier League. E i motivi sono piuttosto chiari.