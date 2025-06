Inzaghi in Arabia, stipendio e contratto con l'Al-Hilal: potrebbe sfidare subito l'Inter

L'allenatore piacentino potrebbe lasciare l'Inter dopo quanto accaduto in Champions e accettare l'Arabia Saudita per la prossima annata.

Sono giorni di riflessione in casa Inter, nelle menti di Beppe Marotta e Simone Inzaghi. Dopo le delusioni di campionato, Coppa Italia e soprattutto Champions League, la panchina nerazzurra dovrà avere un allenatore certo entro pochi giorni in vista della partenza in America per disputare l'ultima competizione annuale, ovvero il Mondiale per Club a 32 squadre.

La sconfitta roboante subita in finale contro il PSG potrebbe aver cambiato il corso della storia, con Simone Inzaghi attirato dalla maxi-offerta dell'Al-Hilal, squadra Campione dell'Arabia Saudita nel 2024 e con diversi giocatori d'elite sotto contratto, e indeciso se continuare a meno all'Inter dopo una primavera a dir poco terrificante dal punto di vista dei risultati sportivi.

Una partenza per l'Arabia Saudita non sarebbe certo la conclusione della carriera da big per Simone Inzaghi, che potrebbe sempre rientrare dalla porta principale nel 2026 o nel 2027. Un'esperienza ricchissima, prima di rituffarsi nel calcio europeo.