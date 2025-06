Ufficiale Inzaghi all'Al-Hilal, l'ex Inter guiderà il club dell'Arabia Saudita: cifre e dettagli, il debutto al Mondiale per Club

Mondiale per Club

Contratto da 26 milioni a stagione fino al 2027: l’ex tecnico nerazzurro guiderà il club saudita al Mondiale per Club, debutto contro il Real Madrid.

Simone Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Al-Hilal. Il club saudita ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra all’ormai ex allenatore dell’Inter.

La sua esperienza all’Inter, cominciata il 3 giugno 2021, si è conclusa nello stesso giorno del 2025 con un incontro decisivo nella sede di viale della Liberazione. Inzaghi ha comunicato la sua volontà di interrompere il rapporto con l’Inter, declinando l’offerta di rinnovo nerazzurra, e ha accettato la proposta faraonica dell’Al-Hilal: un contratto biennale da 26 milioni netti a stagione, fino al giugno 2027.

Dopo la rottura ufficiale con il club nerazzurro, Inzaghi è partito per Parigi, dove ha firmato il contratto che lo lega al club saudita.

Il debutto sulla nuova panchina avverrà già nelle prossime settimane: l’ex tecnico dell’Inter guiderà l’Al-Hilal al Mondiale per Club 2025, che si terrà negli Stati Uniti. Il suo primo impegno sarà il 18 giugno a Miami, in una sfida di altissimo livello contro il Real Madrid.

Per questo motivo, l’arrivo in Arabia Saudita è previsto già entro il weekend, per consentire al tecnico di iniziare i primi allenamenti con la squadra e conoscere il gruppo, che include anche l’ex Lazio Sergej Milinkovic-Savic.