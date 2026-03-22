Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
O'Reilly Manchester CityGetty Images
Andrea Ajello

Il Manchester City di Guardiola torna a vincere un titolo: Arsenal battuto 2-0 in finale di Carabao Cup, doppietta di O'Reilly

Il Manchester City supera 2-0 l'Arsenal nella finale di Carabao Cup: Guardiola batte Arteta e conquista il quarantesimo trofeo in carriera.

Pubblicità

A Wembley è andata in scena la partita per eccellenza del calcio inglese in questo momento, Arsenal contro Manchester City nella finale di League Cup. Ovvero prima contro seconda della Premier League, come mai era accaduto quando in palio c'era questo trofeo.


A festeggiare è la squadra di Pep Guardiola, vittoriosa per 2-0; il protagonista assoluto non può che essere Nico O'Reilly, il classe 2005 inglese che mette a segno una doppietta trascinando i suoi al successo.


Sfuma quindi il primo trofeo stagionale per l'Arsenal e quindi anche la possibilità del poker stagionale visto che i Gunners oltre ad essere primi in campionato sono dentro anche alla Champions e alla FA Cup.


Per il City un trofeo che arriva dopo un periodo molto complicato; pochi giorni fa l'eliminazione in Champions per mano del Real Madrid e in precedenza i passi falsi in Premier che l'hanno allontanata dalla vetta.

  • IL PRIMO TEMPO

    I primi 45 minuti della finale di League Cup terminano 0-0 con un netto vincitore, l'equilibrio.


    La prima grande chance e anche vera unica occasione del primo tempo arriva dopo pochi minuti, con un triplo intervento di Trafford che salva il Manchester City. Il portiere dei Cityzens prima respinge il tiro di Havertz, poi da pochi passi il doppio tentativo di Saka.


    Per Guardiola il più pericoloso è Semenyo; l'esterno ghanese prima va ad un passo dall'assist per Haaland che per centimetri non ci arriva, poi prova a fare tutto da solo. City che prova a controllare la partita con un lungo possesso ma sbattendo sull'organizzazione dell'Arsenal.



    • Pubblicità

  • IL SECONDO TEMPO

    Parte forte il Manchester City nella ripresa mettendo alle corde la squadra di Arteta. Tutto succede nel giro di 4 minuti; protagonista in negativo il portiere dei Gunners che commettere l'errore grossolano da cui nasce il goal del City firmato da O'Reilly; Bernardo Silva mette un cross che sembra innocuo, il numero uno dell'Arsenal però non trattiene il pallone e a porta vuota di testa non può sbagliare il centrocampista inglese. Lo stesso O'Reilly, ancora di testa, segna la rete del 2-0; di nuovo cross dalla destra, questa volta di Matheus Nunes con O'Reilly che in questo caso non ha bisogno dell'aiuto di Kepa.


    Timida reazione dell'Arsenal che ci prova praticamente solo con Riccardo Calafiori, subentrato nel secondo tempo. Il difensore italiano va vicino al goal prima di testa e poi con una conclusione che finisce sul palo più lontano. La squadra di Arteta ha l'occasione di riaprire tutto a pochi minuti ma Gabriel Jesus prende la traversa. Sfumano così le ultime speranze di Arteta.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GUARDIOLA A UN PASSO DAI 20 TITOLI CON IL MANCHESTER CITY

    Si allarga quindi la bacheca del Manchester City e di Pep Guardiola; il tecnico vince la sua terza Coppa di Lega (l'ultima era stata nell 2023).


    Per l'ex allenatore del Barcellona si tratta del diciannovesimo titolo da quando è in Inghilterra. Il City mette fine quindi al digiuno di trofei che durava da agosto 2024 (vittoria del Community Shield contro il Manchester United ai rigori), periodo piuttosto lungo considerando quanto ha dominato la squadra di Guardiola negli ultimi anni.


    Cifra tonda per Guardiola che alza il quarantesimo titolo della sua carriera da allenatore.

  • ARSENAL-MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

    Marcatori: 60', 64' O'Reilly

    ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Magalhanes (dall'82' Gabriel Jesus), Hincapié (dal 65' Calafiori); Rice, Zubimendi; Saka, Havertz (dal 66' Madueke), Trossard (dall'82' Martinelli); Gyokeres. All: Arteta

    MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Aké, O'Reilly; Bernardo Silva, Rodri; Semenyo, Cherki (dal 90' Foden), Doku; Haaland. All: Guardiola

    Ammoniti: Hincapie (A), Khusanov (M), Kepa (A), White (A)

    Espulsi: -

  • Pubblicità
    Pubblicità
FA Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Liverpool crest
Liverpool
LIV
FA Cup
Southampton crest
Southampton
SOU
Arsenal crest
Arsenal
ARS