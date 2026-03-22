Il Manchester City di Guardiola torna a vincere un titolo: Arsenal battuto 2-0 in finale di Carabao Cup, doppietta di O'Reilly

A Wembley è andata in scena la partita per eccellenza del calcio inglese in questo momento, Arsenal contro Manchester City nella finale di League Cup. Ovvero prima contro seconda della Premier League, come mai era accaduto quando in palio c'era questo trofeo.





A festeggiare è la squadra di Pep Guardiola, vittoriosa per 2-0; il protagonista assoluto non può che essere Nico O'Reilly, il classe 2005 inglese che mette a segno una doppietta trascinando i suoi al successo.





Sfuma quindi il primo trofeo stagionale per l'Arsenal e quindi anche la possibilità del poker stagionale visto che i Gunners oltre ad essere primi in campionato sono dentro anche alla Champions e alla FA Cup.





Per il City un trofeo che arriva dopo un periodo molto complicato; pochi giorni fa l'eliminazione in Champions per mano del Real Madrid e in precedenza i passi falsi in Premier che l'hanno allontanata dalla vetta.