Guardiola deve lasciare il Manchester City a fine stagione? L'ultimo progetto sta appena iniziando a funzionare

L'ultima volta che il Manchester City ha battuto l'Arsenal in una finale di Coppa di Lega ha segnato l'inizio della dinastia di Pep Guardiola. E così la vittoria di domenica sui Gunners a Wembley, che ha permesso di sollevare il trofeo per la quinta volta – più di qualsiasi altro allenatore nella storia della competizione – sarebbe sicuramente il modo ideale per coronare il decennio di dominio del tecnico catalano nel calcio inglese.

Anche se la Carabao Cup è il quarto trofeo più importante che il City spera di vincere ogni anno, questa vittoria, così schiacciante e ottenuta contro la squadra che Guardiola ha giustamente definito la migliore d’Inghilterra – se non d’Europa – ha parlato chiaro.

Qualunque cosa accada da qui alla fine della stagione, con il City che spera ancora di raggiungere l'Arsenal nella corsa al titolo e con buone possibilità di vincere la FA Cup, Guardiola potrà sempre assaporare quel momento. Ricorderà con affetto come ha superato il suo ex allievo Mikel Arteta e come Nico O'Reilly, il tifoso del City cresciuto nelle giovanili che Guardiola ha portato per la prima volta negli allenamenti della prima squadra quando aveva 17 anni, ha affossato i Gunners nel giro di quattro minuti.

Qualcuno potrebbe dire che questo è un ottimo motivo per cui Guardiola dovrebbe lasciare alla fine di questa stagione, un anno prima della scadenza del contratto, e andarsene a testa alta. È quello che molti si aspettano che faccia. Ma dopo aver visto esattamente di cosa è capace questa squadra giovane e nuova di zecca, Guardiola invece dovrebbe restare e vedere fino a dove può portarla...