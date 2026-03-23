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Pep Guardiola Man City stay GFXGOAL
Richard Martin

Guardiola deve lasciare il Manchester City a fine stagione? L'ultimo progetto sta appena iniziando a funzionare

La schiacciante vittoria del Manchester City sull'Arsenal nella finale della Carabao Cup ha dimostrato perché Pep Guardiola dovrebbe smentire le voci e restare alla guida della squadra anche nelle prossime stagioni.

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L'ultima volta che il Manchester City ha battuto l'Arsenal in una finale di Coppa di Lega ha segnato l'inizio della dinastia di Pep Guardiola. E così la vittoria di domenica sui Gunners a Wembley, che ha permesso di sollevare il trofeo per la quinta volta – più di qualsiasi altro allenatore nella storia della competizione – sarebbe sicuramente il modo ideale per coronare il decennio di dominio del tecnico catalano nel calcio inglese.

Anche se la Carabao Cup è il quarto trofeo più importante che il City spera di vincere ogni anno, questa vittoria, così schiacciante e ottenuta contro la squadra che Guardiola ha giustamente definito la migliore d’Inghilterra – se non d’Europa – ha parlato chiaro.

Qualunque cosa accada da qui alla fine della stagione, con il City che spera ancora di raggiungere l'Arsenal nella corsa al titolo e con buone possibilità di vincere la FA Cup, Guardiola potrà sempre assaporare quel momento. Ricorderà con affetto come ha superato il suo ex allievo Mikel Arteta e come Nico O'Reilly, il tifoso del City cresciuto nelle giovanili che Guardiola ha portato per la prima volta negli allenamenti della prima squadra quando aveva 17 anni, ha affossato i Gunners nel giro di quattro minuti.

Qualcuno potrebbe dire che questo è un ottimo motivo per cui Guardiola dovrebbe lasciare alla fine di questa stagione, un anno prima della scadenza del contratto, e andarsene a testa alta. È quello che molti si aspettano che faccia. Ma dopo aver visto esattamente di cosa è capace questa squadra giovane e nuova di zecca, Guardiola invece dovrebbe restare e vedere fino a dove può portarla...

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    MEGLIO DEL 2018

    Guardiola non ha esitato a fare un paragone tra il successo di domenica e la schiacciante vittoria per 3-0 sull'Arsenal di Arsène Wenger nel 2018: "È come dieci anni fa, quando abbiamo giocato qui la prima finale della Carabao Cup contro l'Arsenal. Per James [Trafford] è la sua prima finale, Matheus [Nunes] è appena arrivato, [Abdukodir] Khusanov è qui solo da un anno, Nico [O'Reilly] mi ha impressionato nella sua prima stagione, Antoine [Semenyo] gioca la sua prima finale".

    Ma c'erano molte differenze tra le due finali vinte. Nel 2018, il City era già ben avviato verso il suo primo titolo di Premier League e il record di 100 punti, mentre l'Arsenal era agli sgoccioli dell'era Arsène Wenger. Quando le squadre si sono incontrate di nuovo cinque giorni dopo in Premier League, si potevano vedere file di posti vuoti all'Emirates Stadium, dove il sentimento dei tifosi era al suo apice di ostilità.

    Ora, l'Arsenal sembra essere sulla buona strada per vincere il campionato, con nove punti di vantaggio sul City, pur avendo giocato una partita in più, e in una posizione di forza per raggiungere i quarti di finale di Champions League, oltre ad essere tra le prime otto della FA Cup.

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  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    RISULTATI STRAORDINARI

    Il City, secondo quanto si diceva, sembrava avvicinarsi alla fine dell’era Guardiola e nelle cinque partite precedenti a questa finale aveva pareggiato contro il Nottingham Forest e il West Ham, oltre ad essere stato eliminato dalla Champions League dopo due sconfitte consecutive contro il Real Madrid.

    "Nessuno avrebbe scommesso un solo sterlina, nemmeno io, sulla vittoria", ha aggiunto Guardiola. "L'Arsenal è la migliore, finora, non c'è dubbio. Oggi è stata una vera sfida. Ho detto ai giocatori: 'Oggi vedremo qual è il nostro livello contro la squadra migliore, chi siamo'".

    Avendo dimostrato quanto possa essere alto quel livello, sarebbe folle per Guardiola lasciare questa squadra in questa fase. Anche se domenica è stata senza dubbio la migliore prestazione stagionale del City contro una squadra di vertice, non è stato affatto il primo grande risultato di questa stagione.

    Hanno battuto il Liverpool in casa e in trasferta, per la prima volta in una stagione dal 1937. A settembre, all'Emirates, sono stati a un passo dalla vittoria, se non fosse stato per il pareggio all'ultimo minuto di Gabriel Martinelli. Hanno distrutto il Manchester United in casa e, sebbene abbiano perso all'Old Trafford, in quell'occasione hanno pesato infortuni e qualche decisione arbitrale.


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  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    DIMENTICARE MADRID

    Hanno vinto al Bernabéu, anche se si è trattato di una partita della fase campionato che nessuno ricorderà dopo la sconfitta per 3-0 subita proprio lì all’inizio di questo mese.

    La batosta subita nella capitale spagnola sarà ricordata come un esempio di come l'ego di Guardiola abbia giocato a suo sfavore, poiché il suo desiderio che gli 80.000 tifosi del Real Madrid "sentissero la nostra presenza" gli si è ritorto contro.

    Ma se resterà per un altro anno, o forse anche più a lungo, Guardiola potrà relegare quel ricordo al passato e cercare di migliorare il suo bilancio di una sola Champions League in dieci tentativi con il City.

    Un'altra motivazione per Guardiola a restare è che questa è una squadra ancora in fase di transizione, e il tipo di prestazione che ha messo in campo contro l'Arsenal potrebbe essere solo l'inizio del suo percorso.


  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    UNA ROSA IN EVOLUZIONE

    Da quando il City ha vinto l'ultimo titolo di Premier League nel maggio 2024, si è registrato un ricambio di 11 giocatori. Dieci giocatori tra i campioni di lunga data e i veterani come Jack Grealish, Kevin De Bruyne e Kyle Walker hanno lasciato la rosa, mentre ne sono arrivati altri 12.

    Mentre il calciomercato del City nel gennaio 2025 è stato affrettato e sembrava un po’ disperato, i loro ultimi acquisti sono stati oculati.

    Marc Guehi e Antoine Semenyo erano tra i migliori giocatori della Premier League prima di unirsi al City e si sono adattati perfettamente sin dal loro arrivo. Guehi ha dovuto saltare la finale perché non era eleggibile per la coppa e dovrà aspettare ancora un po' prima di vincere il suo primo trofeo con il club.

    Khusanov, il miglior acquisto di quella raffica di nuovi arrivi nel gennaio 2025, sta rapidamente diventando un idolo per i tifosi del City grazie alla sua velocità e tenacia.

    Altri cambiamenti sono all'orizzonte, dato che il contratto del capitano Bernardo Silva scade a giugno, così come quello di John Stones, arrivato la stessa estate di Guardiola nel 2026. Stones, che ha trascorso gran parte delle ultime tre stagioni alle prese con gli infortuni, è stato di fatto già sostituito da Guehi e Khusanov, mentre il ritorno di Josko Gvardiol al ruolo di difensore centrale potrebbe sopperire al prossimo addio.

    Colmare il vuoto che presto lascerà Silva, che ha smentito i suoi critici con prestazioni sorprendenti nei momenti cruciali di questa stagione, sarà molto più difficile. Ma avendo avviato lui stesso il delicato processo di rinnovamento della rosa e preso decisioni difficili come quelle di separarsi da Ilkay Gundogan e De Bruyne, Guardiola vorrebbe davvero che qualcun altro portasse a termine il lavoro?

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  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    LA VOGLIA DI VINCERE

    Le esultanze di Guardiola di domenica sono state meravigliosamente spontanee. Ha dato un calcio a un cartellone pubblicitario, si è beccato un cartellino giallo e non ha mostrato alcun rimorso mentre gridava: "Datemi pure un altro cartellino giallo, ma io continuerò a festeggiare. Ho dimostrato di non essere un'intelligenza artificiale. Sono un essere umano e voglio festeggiare".

    E questo ha dimostrato che, nonostante tutto ciò che ha vinto nel calcio, è ancora elettrizzato dalle vittorie nelle partite di alto livello, in particolare quando la sua squadra gioca così bene.

    Guardiola non ha mai nascosto di essere dipendente dalla conquista dei trofei. Dopo aver riconquistato il titolo della Premier League nel 2021, ha dichiarato: "È così coinvolgente, così bello. È coinvolgente e, dopo tutto questo, perché dovresti smettere? Perché non dovremmo cercare di migliorare e farlo di nuovo?

    "Quando si ha la sensazione che sia abbastanza e il piacere non c'è più, è il momento di dire addio, ma se i giocatori vogliono ancora continuare, allora andremo avanti."

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    PERCHÈ ANDARE VIA ORA?

    L'anno scorso, dopo la peggiore stagione della sua carriera in termini di risultati, Guardiola ha spiegato in dettaglio come ciò si fosse ripercosso sulla sua vita privata.

    "Voglio soffrire quando non vinco le partite", ha dichiarato a Reuters. "Voglio stare male. Voglio dormire male. Voglio che quando la situazione va male, mi colpisca... Lo voglio! Sono arrabbiato... il cibo mi sembra più cattivo...

    "Non ho bisogno di mangiare molto perché ho bisogno di sentire quella [rabbia]. Perché se non fosse così, che senso avrebbe? Vincere o perdere... Siamo qui in questo mondo per provare esperienze diverse, stati d'animo diversi."

    Il matrimonio di Guardiola è in parte fallito a causa della sua dipendenza dal calcio. Torna a Barcellona ogni volta che ha del tempo libero e in questa stagione ha saltato qualche conferenza stampa.

    Ma la sua casa non ha più lo stesso fascino di un tempo, dato che i suoi figli sono cresciuti e possono andare a trovarlo, come ha fatto la figlia maggiore Maria a Wembley.

    Quando è a Manchester, si dedica completamente alla sua arte. Ha appena iniziato a lavorare al suo ultimo capolavoro. Quindi, perché dovrebbe andarsene proprio ora?


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