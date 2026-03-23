L’Arsenal ha già lasciato in passato che le sconfitte in finale mandassero in malora la stagione: Arteta deve trovare un modo per liberarsi dal passato

L’Arsenal raggiunse di nuovo la finale di Coppa di Lega nel 2011 e, questa volta, era nettamente favorito per porre fine a una siccità di trofei che a quel punto era diventata uno dei primi meme di internet, almeno nella sfera calcistica. Il Birmingham City, che occupava il 14º posto in Premier League, era l’avversario, e Wenger fu spietato con la formazione in questa occasione, schierando il suo XI più forte possibile per portare a termine il compito.

Eppure l’Arsenal riuscì comunque a perdere. Nikola Žigić sbloccò il risultato per i Blues poco prima della mezz’ora, ma Robin van Persie assicurò che la sfida fosse in parità all’intervallo. Con il passare di una partita tesa, il Birmingham acquistò fiducia di poter mettere a segno un colpo a sorpresa. E non dovette faticare troppo per segnare il gol decisivo.

Un fraintendimento tra Laurent Koscielny e il portiere Wojciech Szczęsny permise a Obafemi Martins di intrufolarsi e depositare il pallone in una porta vuota. Contro ogni pronostico, il Birmingham batté l’Arsenal in una grande finale di coppa, e da quel momento nessuna delle due squadre fu più la stessa. I Blues di Alex McLeish vinsero solo due volte da lì in poi, precipitando in classifica e retrocedendo in Championship, mentre anche gli uomini di Wenger ottennero soltanto altre due vittorie, e le loro speranze di titolo svanirono mentre scivolavano dal secondo al quarto posto.