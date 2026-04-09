Con cinque sconfitte in sei partite in tutte le competizioni, l'allenatore del Liverpool, Arne Slot, è sotto pressione per trovare un modo di vincere contro il Palace.

Pronostici Liverpool - Crystal Palace: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Liverpool - Crystal Palace

Pareggio o Crystal Palace (Doppia Chance) a quota 2.25 con bet365

Crystal Palace (1° Goal) a quota 2.65 con William Hill

Hugo Ekitike marcatore in qualsiasi momento a quota 2.10 con Goldbet

Quote Liverpool - Crystal Palace

Liverpool - Crystal Palace Lottomatica NetBet Goldbet Liverpool 1.62 1.64 1.62 Pareggio 4.30 4.35 4.30 Crystal Palace 4.65 4.55 4.65

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 1-1 Crystal Palace

Pronostico marcatore: Liverpool – Ekitike; Crystal Palace – Nketiah

Il Liverpool entra in questa sfida di metà settimana subito dopo un'altra dolorosa sconfitta in Premier League contro il Brentford. Gli uomini di Arne Slot hanno perso la loro aura di invincibilità nelle ultime quattro-sei settimane, mostrando inaspettate debolezze in difesa.

Hanno però vinto di nuovo in Champions League la scorsa settimana, dominando l'Eintracht Francoforte 5-1 in trasferta. Tuttavia, i Reds sono diventati solo i quarti campioni in carica a perdere quattro partite consecutive in una stagione di Premier League, avendo perso contro il Brentford.

Anche il Crystal Palace ha mostrato un calo di forma ultimamente, avendo perso tre delle ultime quattro partite in tutte le competizioni. Per questo, molti si aspettano che l'allenatore del Palace, Oliver Glasner, apporti cambiamenti alla sua squadra ad Anfield. Eddie Nketiah è pronto a partire titolare, mentre Jean-Philippe Mateta probabilmente sarà in panchina.

Probabili formazioni Liverpool - Crystal Palace

Liverpool: Woodman; Robertson, Ramsay, Gomez, Van Dijk, Mac Allister, Endo, Szoboszlai, Chiesa, Ngumoha, Ekitike

Crystal Palace: Benitez; Clyne, Canvot, Guehi, Lacroix, Hughes, Lerma, Esse, Sosa, Devenny, Nketiah

Scommettere contro un Liverpool in crisi di fiducia

Gli infortuni stanno influenzando significativamente la squadra del Liverpool. Curtis Jones è l'ultimo giocatore ad essersi infortunato, avendo subito un infortunio a Brentford nel secondo tempo. Si unisce a Isak, Becker, Gravenberch, Leoni e Frimpong nella lista degli infortunati.

Se le notizie sono vere, Slot sta anche considerando di dare una chance al terzo portiere, Freddie Woodman, per iniziare. Nel frattempo, Calvin Ramsay potrebbe essere schierato come terzino destro.

Anche il Palace dovrebbe fare qualche cambiamento, incluso il possibile utilizzo dell'ex difensore dei Reds Nathaniel Clyne. Tuttavia, dovrebbero comunque essere competitivi in questa partita e, almeno, forzare la gara ai tempi supplementari.

Scommessa 1: Pareggio o Crystal Palace (Doppia Chance) a quota 2.25 con bet365

Il Palace silenzia i tifosi di Anfield

La difesa del Liverpool è stata uno dei loro maggiori problemi recenti. Non sono riusciti a mantenere la porta inviolata nelle ultime nove partite e sono stati i primi a subire gol nelle ultime sei partite consecutive.

Questa statistica è molto sorprendente per i campioni in carica della Premier League. Sono stati anche in svantaggio alla fine del primo tempo in cinque delle loro ultime sei partite.

Poiché non ci si aspetta che il Palace indebolisca la sua squadra per il viaggio nel Merseyside, potrebbe valere la pena puntare sugli Eagles per segnare per primi in questa partita. I mercati delle scommesse danno loro solo il 37% di probabilità di farlo. Tuttavia, dato che i Reds hanno subito il primo gol in ciascuna delle loro ultime sei partite, è una scommessa di grande valore.

Scommessa 2: Crystal Palace (1° Goal) a quota 2.65 con William Hill

Ekitike probabile marcatore

Sebbene sia improbabile che il Liverpool vinca mercoledì sera, Hugo Ekitike sembra comunque impressionante. Il potente attaccante francese ha segnato cinque gol in dieci presenze per il Liverpool.

Con Alexander Isak fuori per un problema all'inguine, Slot dipenderà nuovamente da Ekitike per guidare l'attacco. I mercati delle scommesse gli danno il 50% di probabilità di segnare in qualsiasi momento.

Poiché Ekitike sarà sicuramente l'attaccante centrale del Liverpool mercoledì, è il giocatore più probabile a segnare contro le Aquile. Mo Salah e Cody Gakpo sono incerti poiché potrebbero aver bisogno di riposo, rendendo Ekitike il giocatore più probabile a segnare.