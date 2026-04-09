I Gunners sono i grandi favoriti contro il Vale della League One e dovrebbero dominare anche con una serie di cambiamenti.

Quote Port Vale - Arsenal

Port Vale - Arsenal Lottomatica Goldbet Netbet Port Vale 21.00 21.00 21.00 Pareggio 9.50 9.50 8.75 Arsenal 1.08 1.08 1.09

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Pronostici Port Vale - Arsenal: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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L'Arsenal dovrebbe vincere 3-1 contro il Port Vale.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Port Vale ha avuto un inizio altalenante nella stagione 2025/26, ma di recente ha trovato un po' di forma. La squadra di Darren Moore ha vinto tre delle ultime quattro partite in tutte le competizioni e ha già battuto un avversario di una divisione superiore. La vittoria contro il Birmingham City nell'ultimo turno della Carabao Cup ha probabilmente aumentato la loro fiducia.

L'Arsenal arriva a questa sfida dopo un pareggio per 1-1 contro il Manchester City, ma ci si aspettano molti cambiamenti. Mikel Arteta ha a disposizione una rosa ampia, ed è improbabile che molti di quelli che hanno iniziato il pareggio con il City e la vittoria per 2-0 contro l'Athletic Club saranno in questo XI.

Probabili formazioni Port Vale - Arsenal

Port Vale: Gauci, Debrah, Hall, Humphreys, John, Croasdale, Garrity, Byers, Gordon, Cole, Paton

Arsenal: Kepa, White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly, Nørgaard, Eze, Nwaneri, Dowman, Martinelli, Trossard

Flusso di gol

Con l'Arsenal che affronta una squadra di due divisioni inferiori, ci si aspettano gol. Anche con molti cambiamenti, potenzialmente anche l'intero XI dal pareggio con il City, i Gunners hanno a disposizione una vera qualità. Diversi giocatori saranno desiderosi di impressionare e garantirsi più minuti in prima squadra, quindi il Port Vale avrà un compito difficile.

I Valiants sono stati coinvolti in alcune partite ricche di azione di recente e si sentiranno in grado di creare problemi. Sono stati segnati 15 gol nelle loro ultime quattro partite, inclusi quattro contro di loro, quindi i Gunners sanno che le opportunità si presenteranno.

La squadra di Arteta è favorita per una ragione, ma dopo alcune settimane impegnative, questa potrebbe essere una partita complicata, quindi dovranno stare attenti.

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La forte serie di gol del Port Vale

La squadra di Moore ha segnato in otto delle loro 12 partite finora in questa stagione, inclusi 10 gol nelle ultime quattro partite. Devante Cole ha avuto un impatto immediato, segnando in tutte e tre le sue partite finora e ottenendo anche un assist. Come figlio della leggenda del Manchester United, Andy, vorrebbe aggiungere al suo bottino in questa partita.

Entrambe le squadre hanno segnato in tre delle ultime quattro del Vale, e anche se non è successo spesso con i Gunners in questa stagione, questa partita è diversa. Con molti cambi di personale e alcuni giovani che iniziano, i padroni di casa si sentiranno in grado di segnare. Il Birmingham non perdeva in casa da 27 partite prima che gli uomini di Moore li eliminassero da questa competizione, e cercheranno un'altra sorpresa in questo turno.

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Un'opportunità perfetta per Eze

Eberechi Eze ha avuto un inizio abbastanza solido all'Emirates, registrando due assist nelle sue ultime due partite di Premier League. Il suo assist nei minuti di recupero per pareggiare contro i Cityzens è stato particolarmente impressionante e dovrebbe dargli molta fiducia. Una cosa che sta aspettando, tuttavia, è il suo primo gol.

Il 27enne è stato un sostituto nel secondo tempo nel weekend, quindi potrebbe essere uno di quelli che si unisce all'XI titolare qui. Con il suo talento, si dimostrerà una grande minaccia per il Port Vale se riceverà il via libera. Sembra che potrebbe essere l'opportunità perfetta per lui di segnare il suo primo gol con i colori dell'Arsenal.

Viktor Gyökeres è visto come il favorito dai bookmaker, ma potrebbe essere risparmiato, mentre Bukayo Saka potrebbe essere un'opzione mentre continua il suo ritorno. Tuttavia, puntiamo su Eze come marcatore in qualsiasi momento qui, e ha tutte le possibilità di riuscirci.