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UEFA Nations League A
UEFA Nations League A - Generale
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- Su NOWSerbiaOlandaGuarda qui >
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UEFA Nations League A, calendario e risultati
Altro
mercoledì 23 settembre
giovedì 24 settembre
venerdì 25 settembre
sabato 26 settembre
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Classifiche
First Stage
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Agua Santa
|15
|10
|1
|4
|24
|14
|10
|31
|2
|Ferroviaria
|15
|8
|4
|3
|22
|12
|10
|28
|3
|Ituano FC
|15
|8
|4
|3
|22
|14
|8
|28
|4
|Sao Jose SP
|15
|8
|3
|4
|21
|13
|8
|27
|5
|Sertaozinho
|15
|7
|4
|4
|19
|19
|0
|25
Altro
Second Stage
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Votuporanguense
|6
|4
|1
|1
|13
|5
|8
|13
|2
|Ferroviaria
|6
|4
|0
|2
|9
|5
|4
|12
|3
|Juventus SP
|6
|4
|0
|2
|7
|4
|3
|12
|4
|Ituano FC
|6
|3
|1
|2
|7
|8
|-1
|10
|5
|Sao Jose SP
|6
|3
|0
|3
|9
|7
|2
|9