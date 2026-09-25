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UEFA Nations League A

UEFA Nations League A - Generale

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Programma TV
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UEFA Nations League A, calendario e risultati

mercoledì 23 settembre
Norvegia badge
Norvegia
NOR
3
Danimarca badge
Danimarca
DAN
2
FIN
giovedì 24 settembre
Turchia badge
Turchia
TUR
0
Francia badge
Francia
FRA
1
FIN
Italia badge
Italia
ITA
0
Belgio badge
Belgio
BEL
2
FIN
venerdì 25 settembre
Inghilterra badge
Inghilterra
ING
Spagna badge
Spagna
SPA
NOW

Guarda in diretta su

NOW
Italia 1
Sky Sport
Cechia badge
Cechia
CEC
Croazia badge
Croazia
CRO
NOW

Guarda in diretta su

NOW
Sky Sport
sabato 26 settembre
Serbia badge
Serbia
SER
Olanda badge
Olanda
OLA
NOW

Guarda in diretta su

NOW
Sky Sport
Altro
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Classifiche

First Stage

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Agua Santa crestAgua Santa15101424141031
V
V
V
S
V
2Ferroviaria crestFerroviaria1584322121028
D
V
S
V
D
3Ituano FC crestItuano FC158432214828
D
S
S
V
S
4Sao Jose SP crestSao Jose SP158342113827
S
V
V
V
D
5Sertaozinho crestSertaozinho157441919025
V
V
S
V
S

Second Stage

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Votuporanguense crestVotuporanguense6411135813
S
V
V
V
D
2Ferroviaria crestFerroviaria640295412
V
V
V
V
S
3Juventus SP crestJuventus SP640274312
S
V
V
V
S
4Ituano FC crestItuano FC631278-110
V
S
V
V
D
5Sao Jose SP crestSao Jose SP63039729
V
S
S
S
V
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