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Mancini Zoma HDGOAL
Lelio Donato

Chi è Mohamed Ali Zoma, l'attaccante del Norimberga convocato per la prima volta in Nazionale da Mancini

UEFA Nations League A
Italia
Italia vs Belgio
Belgio

L'attaccante nato a Merate sta segnando a raffica nella seconda serie del calcio tedesco col Norimberga allenato da Miroslav Klose. Ora per Mohamed Ali Zoma arriva la prima convocazione in azzurro.

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Le novità nell'elenco dei convocati diramato da Roberto Mancini per gli impegni dell'Italia in Nations League non mancano.

Una delle più interessanti riguarda un attaccante che finora non era mai entrato nel giro azzurro neppure a livello giovanile, ovvero Mohamed Ali Zoma.

Il giocatore, che attualmente milita nel Norimberga in 2.Bundesliga, è italianissimo visto che è nato a Merate. Ed è subito finito nel mirino di Roberto Mancini alla ricerca di nuovi goal per la sua Nazionale.

Ma chi è Ali Zoma? Come gioca e perché è stato convocato dall'Italia?

  • CHI È ZOMA: RUOLO, ORIGINI E CARATTERISTICHE TECNICHE

    Mohamed Ali Zoma è un attaccante molto rapido e bravo nel dribbling, più una seconda che una prima punta insomma.

    Ama puntare l'uomo per saltarlo e dirigersi verso la porta avversaria con cui sta dimostrando un ottimo feeling nella seconda serie tedesca. Per questo motivo può essere utilizzato anche come esterno offensivo di un 4-3-3

    Deve ancora compiere 23 anni, il suo soprannome è 'Momo' ed è nato in Italia da genitori africani. Il nome "Mohamed Ali" gli è stato dato dal padre come tributo per il celebre pugile americano Muhammad Ali.

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  • GLI INIZI NELL'ALBINOLEFFE

    Mohamed Ali Zoma muove i primi passi in Italia nel settore giovanile dell'Albinoleffe. Si mette in luce nel campionato Primavera per la sua esplosività atletica e le qualità nell'uno contro uno, doti che gli valgono la promozione in Prima squadra.

    Il giovane attaccante si impone in Serie C tra i profili più interessanti del campionato. Colleziona 114 presenze in quattro anni condite da 27 reti, dopo aver vinto il campionato Primavera 3.

    Molti club notano la sua crescita esponenziale anche in Italia ma a spuntarla nell'estate 2025 è il Norimberga che se lo porta in Germania versando circa un milione e mezzo di euro.

    Un investimento che darà subito i suoi frutti anche grazie al lavoro di Miroslav Klose, storico bomber tedesco che oggi allena Zoma al Norimberga.

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  • L'ESPLOSIONE AL NORIMBERGA

    La scelta di trasferirsi in Germania si rivela subito azzeccata anche perché Klose capisce come sfruttare al meglio le doti tecniche di Ali Zoma.

    "Sapevo che avrebbe potuto crescere così perché avevamo già visto le sue qualità. È importante che continui a lavorare su se stesso, e poi sarà molto, molto difficile fermarlo" ha dichiarato recentemente l'allenatore tedesco del suo attaccante.

    I numeri della prima stagione di Zoma in 2.Bundesliga certificano un rendimento più che positivo in termini di goal (14) e assist (5) in 29 presenze complessive.

    Anche quest'anno l'attaccante italiano è partito benissimo segnando 5 reti nelle prime 5 giornate della seconda serie tedesca, tra cui una tripletta alla prima giornata. Tanto da attirare a sorpresa l'attenzione di Roberto Mancini.

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  • COME GIOCHERÀ NELL'ITALIA DI MANCINI

    Ma cosa c'è dietro la convocazione di Mohamed Ali Zoma da parte di Roberto Mancini?

    La volontà del CT, intanto, è quella di evitare che il ragazzo potesse rispondere all'eventuale chiamata delle altre due nazionali per cui sarebbe eleggibile ovvero Burkina Faso e Costa d'Avorio.

    Mancini inoltre vuole puntare sulla fame dei giovani talenti che sforna il nostro movimento per ricreare una Nazionale finalmente competitiva dopo la mancata qualificazione degli Azzurri alle ultime tre edizioni dei Mondiali.

    Nell'Italia che ha in mente Mancini potrebbe essere utilizzato come esterno offensivo del 4-3-3 su entrambe le fasce. Mentre in caso di 3-5-2 o 4-4-2 il suo ruolo sarebbe quello di seconda punta che sfrutta gli spazi aperti da un attaccante più strutturato fisicamente.

    Inoltre per le sue caratteristiche tecniche Zoma sembra il profilo ideale da far subentrare nel secondo tempo contro difese stanche per sfruttare gli spazi con la sua velocità a campo aperto.

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