Chi è Mohamed Ali Zoma, l'attaccante del Norimberga convocato per la prima volta in Nazionale da Mancini

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Le novità nell'elenco dei convocati diramato da Roberto Mancini per gli impegni dell'Italia in Nations League non mancano.
Una delle più interessanti riguarda un attaccante che finora non era mai entrato nel giro azzurro neppure a livello giovanile, ovvero Mohamed Ali Zoma.
Il giocatore, che attualmente milita nel Norimberga in 2.Bundesliga, è italianissimo visto che è nato a Merate. Ed è subito finito nel mirino di Roberto Mancini alla ricerca di nuovi goal per la sua Nazionale.
Ma chi è Ali Zoma? Come gioca e perché è stato convocato dall'Italia?