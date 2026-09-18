I primi convocati di Zidane per il debutto con la Francia fanno discutere: torna Kalulu, fuori Marcus Thuram, Diouf tra i difensori

Oltre ai già citati Kalulu e Diouf, Zidane ha convocato altri quattro calciatori di Serie A.

Due sono i senatori dello spogliatoio francese come Mike Maignan e Adrien Rabiot del Milan.

Sempre a centrocampo è stato chiamato anche Manu Koné della Roma, mentre la sorpresa è rappresentata da Lucas Da Cunha che sta facendo benissimo ormai da più di un anno col Como.

Zidane su di lui ha speso parole importanti: "Un giocatore interessante, di personalità che ho voglia di vedere con la nazionale".