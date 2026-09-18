I primi convocati di Zidane per il debutto con la Francia fanno discutere: torna Kalulu, fuori Marcus Thuram, Diouf tra i difensori

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La Francia è passata dalle mani di Didier Deschamps a quelle di Zinedine Zidane e c'era grande attesa per le prime convocazioni del nuovo CT.
Nell'elenco diramato venerdì 18 settembre per gli impegni dei transalpini in Nations League non mancano le sorprese, tra ritorni ed esclusioni.
Alcune di queste riguardano calciatori che attualmente militano in Serie A visto che, ad esempio, Zidane non ha convocato Marcus Thuram ma ha chiamato lo juventino Kalulu e l'altro interista Diouf seppure in un ruolo particolare.