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Lelio Donato

I primi convocati di Zidane per il debutto con la Francia fanno discutere: torna Kalulu, fuori Marcus Thuram, Diouf tra i difensori

UEFA Nations League A
Francia
Turchia vs Francia
Turchia

Zinedine Zidane ha convocato lo juventino Kalulu, nell'elenco anche l'interista Diouf ma come difensore mentre resta fuori Marcus Thuram. A centrocampo ci sono sia Manu Koné che Adrien Rabiot.

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La Francia è passata dalle mani di Didier Deschamps a quelle di Zinedine Zidane e c'era grande attesa per le prime convocazioni del nuovo CT.

Nell'elenco diramato venerdì 18 settembre per gli impegni dei transalpini in Nations League non mancano le sorprese, tra ritorni ed esclusioni.

Alcune di queste riguardano calciatori che attualmente militano in Serie A visto che, ad esempio, Zidane non ha convocato Marcus Thuram ma ha chiamato lo juventino Kalulu e l'altro interista Diouf seppure in un ruolo particolare.

  • I CONVOCATI DI ZIDANE

    Di seguito l'elenco dei convocati della Francia di Zidane.

    Portieri: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser;

    Difensori: Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Dayot Upamecano;

    Centrocampisti: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Manu Koné, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery;

    Attaccanti: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Estéban Lepaul, Kylian Mbappé, Michael Olise.

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  • DIOUF CAMBIA ANCORA RUOLO?

    Una delle maggiori sorprese nell'elenco diramato da Zinedine Zidane riguarda sicuramente Andy Diouf.

    Il giocatore dell'Inter ha iniziato benissimo la stagione con i nerazzurri. Prestazioni che evidentemente ha notato anche il nuovo Ct della Francia.

    Diouf però non è stato convocato come centrocampista e neppure come esterno offensivo, bensì tra i difensori.

    Zidane in conferenza ha poi spiegato dove pensa di utilizzarlo: "All’Inter gioca in modo diverso, ma io voglio vedere come terzino sinistro: è una scelta forte, importante, è un giocatore che sa giocare a questo livello, da nazionale".

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  • IL RITORNO DI KALULU

    Sempre tra i difensori spicca la presenza di Pierre Kalulu.

    Il terzino della Juventus non era stato convocato da Deschamps per i recenti Mondiali nonostante le ottime prestazioni fornite in bianconero nella scorsa stagione.

    Zidane invece sembra voler puntare fin da subito su Kalulu che peraltro può giocare anche come braccetto di una difesa a tre o come centrale a quattro in caso di necessità.

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  • MARCUS THURAM FUORI DAI CONVOCATI

    Un po' a sorpresa nella lista di Zidane non figura invece Marcus Thuram.

    L'attaccante è tornato recentemente protagonista con l'Inter dopo un'estate difficile a causa di un infortunio che si trascinava dai Mondiali.

    Forse per questo Zidane ha preferito fare altre scelte nel reparto offensivo lasciando fuori Thuram.

    Così come resta fuori Randal Kolo Muani che non ha iniziato benissimo la sua seconda esperienza alla Juventus.

    Zidane ha invece convocato il capocannoniere della scorsa Ligue 1, ovvero Lepaul del Rennes definito dal neo-Ct "un profilo diverso, abile negli spazi stretti che può tornare utile". 

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  • GLI ALTRI ITALIANI: DA MAIGNAN A DA CUNHA

    Oltre ai già citati Kalulu e Diouf, Zidane ha convocato altri quattro calciatori di Serie A.

    Due sono i senatori dello spogliatoio francese come Mike Maignan e Adrien Rabiot del Milan.

    Sempre a centrocampo è stato chiamato anche Manu Koné della Roma, mentre la sorpresa è rappresentata da Lucas Da Cunha che sta facendo benissimo ormai da più di un anno col Como.

    Zidane su di lui ha speso parole importanti: "Un giocatore interessante, di personalità che ho voglia di vedere con la nazionale".

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