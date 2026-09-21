Inghilterra-Spagna: dettagli della partita

UEFA Nations League A - Game Week 1 26 set 2026 - 14:45 Wembley

Inghilterra e Spagna scenderanno in campo il 26 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Rivincita tra pesi massimi nel Gruppo A3

L'Inghilterra torna a Wembley Stadium per ospitare i campioni del mondo della Spagna nella prima giornata del Gruppo A3 della UEFA Nations League 2026/27. Dopo il terzo posto ottenuto in un Mondiale FIFA 2026 ricco di gol, l'Inghilterra di Thomas Tuchel punta a lanciare un segnale forte all'esordio davanti al pubblico di casa. Per la Spagna, il viaggio a Londra subito dopo la vittoria del Mondiale rappresenta un'opportunità immediata per prendere il controllo in un girone competitivo insieme a Croazia e Cechia.

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Un thriller ad alto punteggio chiude il Mondiale

L'Inghilterra arriva al big match di sabato dopo una campagna da medaglia di bronzo in Nord America. Dopo strette vittorie nella fase a eliminazione diretta che l'hanno portata fino alla semifinale, l'Inghilterra ha chiuso il torneo con un drammatico successo per 6-4 contro la Francia nella finale per il terzo posto. Bukayo Saka, Jude Bellingham e Declan Rice continuano a essere il fulcro della squadra inglese, offrendo ai padroni di casa una notevole minaccia offensiva in vista della Nations League.

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I campioni del mondo arrivano a Londra

La Spagna arriva a Londra come miglior nazionale del mondo dopo il trionfo al Mondiale in Nord America. La squadra di Luis de la Fuente ha disputato un torneo estivo impeccabile, affidandosi a Rodri e Pedri a centrocampo insieme alla travolgente spinta sulle fasce di Lamine Yamal e Nico Williams.

Duello tattico tra potenze europee

Le sfide tra queste due nazionali hanno una ricca storia recente, compresa la vittoria di misura della Spagna nella finale di Euro 2024. Il trio centrale dell'Inghilterra formato da Jude Bellingham, Declan Rice e Phil Foden proverà a spezzare il ritmo della Spagna a centrocampo. Nel frattempo, la Spagna farà affidamento su fluidità tecnica, pressing e rapidità sulle corsie esterne per scardinare la linea difensiva inglese. Con in palio il primo slancio nel Gruppo A3, il confronto di sabato promette intensità di livello mondiale fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Thomas Tuchel non ha confermato una probabile formazione per l'Inghilterra, ma la rosa ha subito cambiamenti significativi. Trent Alexander-Arnold e Cole Palmer sono stati richiamati, mentre Tino Livramento dovrebbe ritirarsi dopo aver subito un nuovo infortunio in allenamento con il Newcastle, lasciando Tuchel con poche opzioni nel ruolo di terzino. Le notizie complete sulla squadra e ogni ulteriore aggiornamento saranno confermati più vicino al calcio d'inizio.

Luis de la Fuente ha convocato una Spagna di 26 giocatori per le partite di Nations League. Fermin Lopez e Dean Huijsen tornano nel gruppo, e i campioni del mondo puntano a portare lo slancio del Mondiale nel nuovo ciclo della competizione. Ulteriori dettagli sulla formazione saranno aggiunti non appena disponibili.

Forma

L'Inghilterra arriva a questa partita dopo aver vinto quattro delle ultime cinque, con l'unica sconfitta arrivata contro l'Argentina nella semifinale del Mondiale. La squadra di Tuchel ha battuto la Francia 6-4 nella sua uscita più recente e durante il torneo ha avuto la meglio anche su Norvegia, Messico e RD Congo, segnando 11 gol in queste cinque partite e subendone sei.

Le ultime cinque partite della Spagna raccontano una storia completamente diversa. La squadra di de la Fuente le ha vinte tutte e cinque senza sconfitte, segnando sette gol e subendone appena due. Il risultato più recente è stato l'1-0 contro l'Argentina nella finale del Mondiale, e non ha perso neppure una partita nel corso del torneo.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale a Euro 2024, quando la Spagna ha battuto l'Inghilterra 2-1. Guardando agli ultimi cinque precedenti, la Spagna vanta un bilancio complessivo migliore, anche se l'Inghilterra ha vinto 3-2 a Siviglia nella Nations League 2018-19. Le due squadre hanno inoltre pareggiato 2-2 in un'amichevole nel novembre 2016.

Classifica

Grp. 3 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Croazia CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Cechia CEC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Inghilterra ING 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Spagna SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione



