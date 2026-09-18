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Lelio Donato

Gli esclusi di Mancini dalle prime convocazioni: da Politano a Bernardeschi e Retegui, chi resta fuori dalla Nazionale

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Belgio

Non mancano le esclusioni eccellenti nella prima lista di Roberto Mancini per gli impegni dell'Italia in Nations League. Tra questi spiccano i nomi di Matteo Politano e Mateo Retegui, che era stato convocato per la prima volta proprio dall'attuale Ct.

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Tre anni e mezzo fa era stato convocato a sorpresa per la prima volta, oggi Mateo Retegui è fuori dalla Nazionale.

A compiere la scelta di escluderlo per le prossime sfide di Nations League è stato proprio Roberto Mancini, ovvero il Ct che nel 2023 lo aveva fatto entrare nel giro azzurro.

Retegui non è comunque l'unica assenza eccellente nell'elenco di Mancini che ha tagliato anche altri giocatori per lanciare molti giovani, alcuni di questi al debutto assoluto in Nazionale.

  • RETEGUI ESCLUSO DALLA NAZIONALE: IL MOTIVO

    Ma perché Mateo Retegui non è stato convocato da Roberto Mancini?

    L'attaccante non è ancora tornato al top dopo il grave infortunio subito lo scorso aprile. Anche se ha giocato e segnato in Saudi Pro League.

    Sono già quattro i goal di Retegui nelle prime sette giornate del campionato saudita. Rendimento che non è bastato per conservare il posto in azzurro.

    Le porte della Nazionale comunque per lui non sono definitivamente chiuse, anche perché come detto Mancini lo stima da sempre ed è stato il primo a scommettere su di lui quando ancora giocava in Argentina.

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  • POLITANO, ZACCAGNI E BERNARDESCHI NON CONVOCATI

    Mancini, come detto, ha preferito varare una Nazionale più giovane anche per testare alcuni giocatori in vista dei prossimi impegni.

    A questo probabilmente si deve la scelta di non inserire nell'elenco dei convocati Matteo Politano e Federico Bernardeschi, dei quali il Ct conosce perfettamente qualità e difetti. Fuori pure Mattia Zaccagni della Lazio.

    Al loro posto è stato invece convocato per la prima volta Antonio Vergara oltre a Daniel Maldini, inserito nell'elenco nonostante le recenti polemiche seguite al ritiro della patente dopo un incidente stradale.

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  • SORPRESE IN DIFESA

    Non mancano le sorprese in difesa dove erano dati tra i convocati Federico Gatti e Raoul Bellanova.

    Entrambi invece sono alla fine rimasti fuori dalla lista di Roberto Mancini che ha inserito Kouadio del Monza al posto del centrale bianconero.

    Gatti d'altronde ha fin qui trovato pochissimo spazio in avvio di stagione con la Juventus.

    Mentre al posto dell'atalantino c'è Kayode che contenderà il posto da terzino destro a Giovanni Di Lorenzo.

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  • GLI ASSENTI PER INFORTUNIO

    Ci sono poi i giocatori che non figurano nell'elenco dei convocati di Mancini per infortunio.

    Uno di questi è Manuel Locatelli, che ha vinto gli Europei 2021 sotto la guida dell'attuale Ct e sarebbe probabilmente stato chiamato anche stavolta.

    Resta fuori pure Federico Chiesa così come Andrea Cambiaso, entrambi infortunati. Niente da fare anche per Marco Palestra che dopo un'estate da protagonista deve ancora debuttare col Chelsea ma farà sicuramente parte del nuovo ciclo.

    Ha recuperato invece appena in tempo Nicolò Zaniolo sul quale Mancini sembra evidentemente voler puntare fin da subito nonostante non sia sceso in campo con l'Udinese per tre giornate di campionato a causa di un problema muscolare.

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