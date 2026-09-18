Gli esclusi di Mancini dalle prime convocazioni: da Politano a Bernardeschi e Retegui, chi resta fuori dalla Nazionale

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Tre anni e mezzo fa era stato convocato a sorpresa per la prima volta, oggi Mateo Retegui è fuori dalla Nazionale.
A compiere la scelta di escluderlo per le prossime sfide di Nations League è stato proprio Roberto Mancini, ovvero il Ct che nel 2023 lo aveva fatto entrare nel giro azzurro.
Retegui non è comunque l'unica assenza eccellente nell'elenco di Mancini che ha tagliato anche altri giocatori per lanciare molti giovani, alcuni di questi al debutto assoluto in Nazionale.