Gli esclusi di Mancini dalle prime convocazioni: da Politano a Bernardeschi e Retegui, chi resta fuori dalla Nazionale

Ma perché Mateo Retegui non è stato convocato da Roberto Mancini?

L'attaccante non è ancora tornato al top dopo il grave infortunio subito lo scorso aprile. Anche se ha giocato e segnato in Saudi Pro League.

Sono già quattro i goal di Retegui nelle prime sette giornate del campionato saudita. Rendimento che non è bastato per conservare il posto in azzurro.

Le porte della Nazionale comunque per lui non sono definitivamente chiuse, anche perché come detto Mancini lo stima da sempre ed è stato il primo a scommettere su di lui quando ancora giocava in Argentina.