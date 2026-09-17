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Tim Ursinus
Tradotto da

«Un po’ povero»: Jürgen Klopp se la prende con i giornalisti per le fughe di notizie sulla lista dei convocati della DFB e svela un messaggio speciale

UEFA Nations League A
Germania
J. Klopp

Nel corso della conferenza stampa, durata oltre un’ora, per la convocazione della sua prima rosa, il ct della Germania Jürgen Klopp ha criticato le numerose fughe di notizie sul suo gruppo.

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«Per me in realtà è completamente indifferente se lo fate trapelare prima, se viene fuori prima», ha detto Klopp a proposito delle numerose rivelazioni anticipate sulle sue convocazioni, sottolineando: «Ma trovo un po’ meschino guadagnarsi da vivere facendo uscire prima cose del genere».

Una chiara frecciata ai media e ai giornalisti che nei giorni scorsi avevano rivelato diversi giocatori della sua prima rosa. Soprattutto, il momento speciale nella carriera dei giocatori convocati per la prima volta viene sminuito dalla caccia agli scoop. Non si deve «sempre fare subito tutto così grande», ha lamentato Klopp.

Già nella conferenza stampa di presentazione, il 59enne aveva tracciato confini inequivocabili e chiesto che tutti i soggetti coinvolti contribuissero alla riuscita. In questo senso Klopp aveva anche chiesto che la sua famiglia e il suo ambiente privato venissero lasciati completamente in pace. Ora Klopp ha insistito sul voler mantenere questo approccio anche con i suoi giocatori, per evitare rumori di fondo fastidiosi.

Perché Younes Ebnoutalib si è scusato con Jürgen Klopp?

Inoltre, Klopp si è espresso anche sul nuovo arrivato Younes Ebnoutalib, che aveva reso pubblica da solo la sua convocazione in un clip pubblicato sui social media. Il fatto che l’attaccante dell’Eintracht Francoforte, interpellato mentre faceva shopping sulla sua chiamata, non abbia mantenuto il riserbo non ha rappresentato un problema per Klopp. «Ha rovinato la minestra a tutti quelli che fanno trapelare le cose. Mi ha mandato il video, si è scusato con me», ha detto.

Klopp ha poi spiegato a Ebnoutalib che non doveva «preoccuparsi». «Ho visto un ragazzo immensamente felice. Mi piacerebbe conservare questa gioia per tutti noi», ha detto, esaltando poi le qualità del bomber: «È tornato dopo un grave infortunio. La decisione a suo favore è maturata piuttosto in fretta nello staff tecnico. Il primo tempo contro l’Union (tre gol, ndr) è stato super. È un grande talento anche se ha già 23 anni. Ha già visto di tutto».

1. FC Union Berlin v Eintracht Frankfurt - Bundesliga 2026/27Getty Images
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