Portogallo-Walles: dettagli della partita

UEFA Nations League A - Game Week 1 24 set 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Portogallo e Galles scenderanno in campo il 24 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

I campioni aprono il cammino nel girone

Il Portogallo, campione in carica della UEFA Nations League, torna a giocare in casa all'Estádio José Alvalade per ospitare il Galles nella 1ª giornata. All'inizio di un nuovo capitolo sotto la guida del neo commissario tecnico Jorge Jesus, la Seleção punta ad avviare la difesa del titolo con una prestazione convincente davanti ai propri tifosi. Per il Galles di Craig Bellamy, il ritorno in Lega A rappresenta una prova durissima, mentre cerca di tenere testa a una delle migliori nazionali d'Europa.

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Il nuovo inizio della Seleção: l'era Jorge Jesus parte a Lisbona

Il Portogallo arriva all'esordio di giovedì cercando di iniziare la propria campagna con una vittoria dopo il cammino fino agli ottavi di finale al Mondiale 2026. Jorge Jesus ha convocato una rosa forte di 25 giocatori con veterani di spicco come Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rúben Dias e il 41enne Cristiano Ronaldo, insieme ai nuovi convocati Nuno Tavares, Samuel Soares, João Palhinha e Fábio Silva. Con una qualità creativa letale in tutto il centrocampo, il Portogallo punta a fissare uno standard elevato nel Gruppo A4.

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Gli uomini di Bellamy puntano a lanciare un messaggio subito

Il Galles vola a Lisbona determinato a mettersi alla prova dopo aver conquistato la promozione di nuovo in Lega A nel precedente ciclo di Nations League. La squadra di Craig Bellamy cerca di reagire dopo le recenti amichevoli internazionali, facendo affidamento sul potenziale offensivo di Brennan Johnson, Daniel James e David Brooks, oltre alla stabilità centrale garantita da Ethan Ampadu e Joe Rodon. Affrontare il Portogallo in trasferta rappresenta un ostacolo molto alto, ma il Galles possiede parecchia velocità nelle ripartenze per impensierire i padroni di casa.

Il Galles riuscirà a contenere il fronte offensivo del Portogallo?

Storicamente, le sfide tra queste due squadre hanno prodotto un'elevata intensità tattica, in particolare la vittoria per 2-0 del Portogallo nella semifinale di Euro 2016. Il trio di centrocampo del Portogallo formato da Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes proverà a controllare il possesso e ad aprire gli spazi per Rafael Leão e Ronaldo. Nel frattempo, il Galles farà affidamento su un blocco medio disciplinato e su rapide transizioni con Brennan Johnson per creare occasioni in contropiede. Con punti preziosi in palio nel Gruppo A4, la sfida di giovedì promette spettacolo fin dal calcio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Il Portogallo è guidato da Jorge Jesus, che ha nominato la sua prima rosa per la campagna di Nations League. In questa fase non sono stati confermati infortuni o squalifiche e l'undici titolare previsto non è stato ancora annunciato. Ulteriori notizie sulla squadra saranno aggiunte più vicino al calcio d'inizio.

Il Galles è guidato da Craig Bellamy. Come per il Portogallo, al momento non sono disponibili informazioni su infortuni o squalifiche per la squadra ospite. Seguiranno aggiornamenti con l'avvicinarsi della partita.

Forma

Il Portogallo arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare, con nove gol segnati e due subiti. La sua uscita più recente è stata la sconfitta per 1-0 nei quarti di finale contro la Spagna al Mondiale, che ha interrotto una serie che comprendeva il 2-1 sulla Croazia e il netto 5-0 contro l'Uzbekistan. Il Portogallo ha mantenuto la porta inviolata in due di quelle cinque partite, segnale di una squadra difficile da scardinare nonostante l'eliminazione anticipata dal Mondiale.

Il Galles ha vinto una volta, pareggiato due e perso due delle ultime cinque, segnando 11 gol ma subendone otto. Il risultato più recente è stato il 2-1 subito contro la Romania in un'amichevole di giugno. L'unica vittoria in questa serie era arrivata in precedenza, un travolgente 7-1 sulla Macedonia del Nord nelle qualificazioni al Mondiale, anche se quel risultato ora appare lontano alla luce delle difficoltà seguite.

Precedenti

Le due squadre si sono affrontate due volte nella storia recente registrata, con il Portogallo vincente in entrambe le occasioni. La sfida più recente risale a Euro 2016, il 6 luglio, quando il Portogallo vinse 2-0. Prima di allora, il Portogallo batté il Galles 3-0 in un'amichevole nel giugno 2000. Il Portogallo ha vinto entrambi i confronti e non ha subito gol nelle due partite.

Classifica

Grp. 4 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Danimarca DAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Norvegia NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Portogallo POR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Galles GAL 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione



