Bremer versione bomber: dal 2018 nessun difensore centrale ha segnato quanto lui in Serie A

Cross dalla bandierina di Zhegrova e colpo di testa vincente alle spalle di Carnesecchi: così Gleison Bremer ha archiviato la pratica Atalanta, consegnando alla Juventus il definitivo 2-0 e, in pratica, la vittoria.
Bremer era già andato a segno alla prima giornata, in casa del Frosinone. Pure in quel caso di testa. Ed era stato ancor più decisivo, se è vero che proprio grazie a quell'incornata la squadra di Luciano Spalletti si era portata a casa l'intera posta in palio nella gara d'esordio del nuovo campionato.
Ma il goal segnato domenica all'Atalanta ha assunto un valore diverso per diversi motivi. Tutti legati, strano ma vero, a una vena da bomber che l'ex granata ha scoperto ormai da tempo di avere.
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