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Bremer JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Bremer versione bomber: dal 2018 nessun difensore centrale ha segnato quanto lui in Serie A

Serie A
Juventus
Juventus vs Atalanta
G. Bremer

Il brasiliano della Juventus è andato a segno contro l'Atalanta, collezionando la sua seconda rete stagionale. E ha pure superato colleghi come Edinho e Van Dijk.

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Cross dalla bandierina di Zhegrova e colpo di testa vincente alle spalle di Carnesecchi: così Gleison Bremer ha archiviato la pratica Atalanta, consegnando alla Juventus il definitivo 2-0 e, in pratica, la vittoria.

Bremer era già andato a segno alla prima giornata, in casa del Frosinone. Pure in quel caso di testa. Ed era stato ancor più decisivo, se è vero che proprio grazie a quell'incornata la squadra di Luciano Spalletti si era portata a casa l'intera posta in palio nella gara d'esordio del nuovo campionato.

Ma il goal segnato domenica all'Atalanta ha assunto un valore diverso per diversi motivi. Tutti legati, strano ma vero, a una vena da bomber che l'ex granata ha scoperto ormai da tempo di avere.


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  • UN CENTRALE DA RECORD

    Da quando il Torino lo ha portato molto giovane in Italia prelevando dall'Atletico Mineiro, Bremer ne ha fatta di strada. E nel frattempo si è preso più e più volte la licenza di segnare.

    Sono 24 i goal messi a segno in tutti questi anni tra le due sponde del Po: prima con la maglia del Toro, indossata per un quadriennio, e poi con quella della Juventus.

    Il risultato porta a un record: dal 2018/19, ovvero dalla sua prima stagione italiana a oggi, Bremer è il difensore centrale più prolifico della Serie A. Nessuno che ricopra il suo ruolo sa abbinare in egual misura capacità difensive e offensive.



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  • Virgil van Dijk Liverpool 2026-27 clapGetty

    SUPERATO VAN DIJK

    Passando al particolare, Bremer può vantarsi senza troppi problemi della propria bravura nel gioco aereo. Sia quando deve difendere, sia quando si porta nelle aree di rigore avversarie per provare a far male sui piazzati.

    La riprova? Eccola qui: dall'anno del suo esordio con la maglia della Juventus, ovvero il 2022/23, Bremer è a oggi il difensore centrale più prolifico d'Europa - considerando i cinque campionati top del continente, almeno - proprio considerando i goal messi a segno di testa.

    Sono 12 le volte in cui l'ex torinista ha incornato un pallone alle spalle di un portiere avversario: una in più di Virgil Van Dijk, simbolo del Liverpool, fermo a 11.

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  • NESSUN DIFENSORE BRASILIANO COME LUI

    Anticipando Scalvini nello stacco e incornando la palla alle spalle di Carnesecchi, nonché di Raspadori inutilmente appostato sulla linea, Bremer ha scritto un altro record: è diventato il difensore centrale brasiliano più prolifico della storia della Serie A.

    Il giocatore della Juventus ha superato un connazionale che con le porte avversarie ci sapeva fare e parecchio: Edinho, l'ex Udinese, passato per un quinquennio dal Friuli e compagno di squadra di Zico negli anni ottanta.

    Edinho ha segnato 23 goal nelle cinque stagioni in cui ha militato in Serie A. Era un centrale che sapeva calciare, tirava alla grande le punizioni. Ebbene, Bremer punendo l'Atalanta si è portato al primo posto solitario con 24 centri. Anche se non ha la sua stessa facilità di calcio.

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  • DI NUOVO AL TOP

    Il tardo pomeriggio vissuto contro l'Atalanta ha permesso a Bremer di dimenticare quanto era accaduto una settimana prima contro il Sassuolo. La celebre gara persa clamorosamente negli ultimi secondi, nella quale pure lui era stato uno dei protagonisti in negativo con una prestazione insufficiente.

    Ma quella è stata una sorta di passo falso in un percorso che, nelle prime settimane stagionali, è proseguito in maniera piuttosto liscia. Bremer è tornato a comandare la difesa come ai tempi belli, dimenticando peraltro qualche incertezza collezionata nella scorsa annata, e ha pure ripreso a segnare.

    La Juventus, insomma, sta riscoprendo un giocatore finalmente libero dagli infortuni e decisivo in più sensi. Con i cinque goal segnati nel 2020/21 quando militava nel Torino, suo primato realizzativo stagionale, già alla portata.

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