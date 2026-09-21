Bremer versione bomber: dal 2018 nessun difensore centrale ha segnato quanto lui in Serie A

Anticipando Scalvini nello stacco e incornando la palla alle spalle di Carnesecchi, nonché di Raspadori inutilmente appostato sulla linea, Bremer ha scritto un altro record: è diventato il difensore centrale brasiliano più prolifico della storia della Serie A.

Il giocatore della Juventus ha superato un connazionale che con le porte avversarie ci sapeva fare e parecchio: Edinho, l'ex Udinese, passato per un quinquennio dal Friuli e compagno di squadra di Zico negli anni ottanta.

Edinho ha segnato 23 goal nelle cinque stagioni in cui ha militato in Serie A. Era un centrale che sapeva calciare, tirava alla grande le punizioni. Ebbene, Bremer punendo l'Atalanta si è portato al primo posto solitario con 24 centri. Anche se non ha la sua stessa facilità di calcio.