"Se è così aboliamo il VAR", la provocazione di Sarri e la linea Orsato: l'incontro tra arbitri e allenatori fa chiarezza sul caso Kalulu-Rowe

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Dopo un avvio di campionato nel complesso più che positivo a livello arbitrale, la quinta giornata ha lasciato una coda polemica.
L'episodio più discusso dell'ultimo turno di Serie A si è verificato domenica pomeriggio all'Allianz Stadium di Torino durante Juventus-Atalanta.
Stiamo ovviamente parlando della trattenuta di Kalulu su Rowe in piena area di rigore bianconera. Intervento non sanzionato dall'arbitro, che non è stato neppure richiamato davanti allo schermo per vedere meglio quanto accaduto.
Maurizio Sarri al termine della partita ha parlato di "abolizione del VAR" e tutti i moviolisti dei vari programmi sportivi sono stati concordi: era calcio di rigore per l'Atalanta.
Nella giornata di lunedì 21 settembre, durante la riunione tra arbitri e allenatori di Serie A, è arrivata anche la sentenza del designatore Orsato.