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Lelio Donato

"Se è così aboliamo il VAR", la provocazione di Sarri e la linea Orsato: l'incontro tra arbitri e allenatori fa chiarezza sul caso Kalulu-Rowe

Serie A
Juventus vs Atalanta
Juventus
Atalanta

Gli addetti ai lavori hanno accolto bene la svolta del nuovo designatore che prevede l'ausilio del VAR solo per errori macroscopici degli arbitri. Ma il caso Kalulu-Rowe ha fatto molto discutere: era rigore anche per la linea Orsato?

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Dopo un avvio di campionato nel complesso più che positivo a livello arbitrale, la quinta giornata ha lasciato una coda polemica.

L'episodio più discusso dell'ultimo turno di Serie A si è verificato domenica pomeriggio all'Allianz Stadium di Torino durante Juventus-Atalanta.

Stiamo ovviamente parlando della trattenuta di Kalulu su Rowe in piena area di rigore bianconera. Intervento non sanzionato dall'arbitro, che non è stato neppure richiamato davanti allo schermo per vedere meglio quanto accaduto.

Maurizio Sarri al termine della partita ha parlato di "abolizione del VAR" e tutti i moviolisti dei vari programmi sportivi sono stati concordi: era calcio di rigore per l'Atalanta.

Nella giornata di lunedì 21 settembre, durante la riunione tra arbitri e allenatori di Serie A, è arrivata anche la sentenza del designatore Orsato.

  • COSA È SUCCESSO IN JUVENTUS-ATALANTA

    Nel primo tempo di Juventus-Atalanta, sul risultato di 1-0 per la formazione di Luciano Spalletti, Rowe scappa alle spalle di Pierre Kalulu.

    Il difensore bianconero a quel punto tira vistosamente la maglia dell'avversario che si allunga molto. L'esterno dell'Atalanta cade in piena area ma Zufferli lascia giocare.

    I calciatori di Sarri protestano a lungo invocando un calcio di rigore che sembra evidente. Ma la partita prosegue senza che il VAR chiami l'arbitro di campo all'on-field-review.

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  • LE PAROLE DI SARRI

    Al termine della partita Maurizio Sarri, pur promuovendo nel complesso la nuova linea arbitrale, ha sottolineato come l'episodio tra Kalulu e Rowe meritasse una revisione al VAR.

    "Se non lo si chiama per un gesto del genere va abolito e si va avanti con le sensazioni dell’arbitro. Mi è sembrato abbastanza palese, uno al Var un minimo di occhiata la deve dare" ha dichiarato Sarri.

    Che però intervistato da DAZN ha comunque ammesso: "Il VAR? Meglio mai che troppo, come era prima: tra le due versioni preferisco questa. Però poi ci sono episodi abbastanza evidenti come questo, e non vedo come si possa non intervenire: se il VAR non chiama su un episodio così, non ne vedo più la necessità".

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  • KALULU-ROWE ERA RIGORE? COSA HA DETTO ORSATO

    Lunedì 21 settembre a Lissone si è tenuto un incontro tra i vertici arbitrali e molti allenatori di Serie A, tra i presenti anche Luciano Spalletti mentre non c'era Maurizio Sarri.

    Il direttore tecnico dell'AIA Messina e il designatore Orsato hanno stilato un primo bilancio ottenendo feedback positivi dai tecnici, tutti soddisfatti per il nuovo corso che ha permesso di aumentare il gioco effettivo e ridotto drasticamente gli interventi del VAR.

    Qualche errore però c'è ancora ed è stato ammesso dallo stesso Orsato. Tra questi proprio il contatto Kalulu-Rowe che avrebbe dovuto portare alla revisione con conseguente assegnazione del calcio di rigore per l'Atalanta.

    Non viene invece considerato un errore il goal convalidato al Milan contro la Juventus nonostante il persone su Kolo Muani o la rete assegnata al Napoli dopo la spinta di De Bruyne su Vasquez in Genoa-Napoli della prima giornata.

    In quel caso per Orsato si tratta di un episodio di campo per cui deve restare la valutazione dell'arbitro. Nel caso in cui fosse stato fischiato fallo, insomma, non sarebbe stata una scelta sbagliata ma il VAR non doveva intervenire per annullare la rete.

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  • LA POSIZIONE DEI CLUB SUGLI ARBITRI

    A spiegare la posizione dei club di Serie A sul nuovo corso arbitrale è stato il presidente della Lega, Ezio Simonelli.

    "Sappiamo tutti che lo scopo è trovare uniformità e chiarezza. Se mi piace la nuova linea? Come tutte le cose nuove serve tempo, hanno le loro criticità e l’abbiamo visto, ma nessuno zero a zero in cinque giornate e tempi più alti di gioco certamente fanno bene allo spettacolo.

    Certamente bisogna recuperare su alcuni punti per fare meglio: sbagliano i gol gli attaccanti e insomma questa nuova linea mi piace ma qualcosa va un po’ affinato…  Il VAR ? Deve intervenire quando l’arbitro non vede bene. Nessun intervento critico, qualcosa sull’interpretazione.

    L’importante è conoscere il metro di giudizio. È stata una riunione molto partecipata, Orsato è il più arrabbiato quando ci sono errori e non vuole che si ripetano. Non vuole gli stessi errori all’interno della stessa partita" ha dichiarato Simonelli.

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