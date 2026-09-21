"Se è così aboliamo il VAR", la provocazione di Sarri e la linea Orsato: l'incontro tra arbitri e allenatori fa chiarezza sul caso Kalulu-Rowe

A spiegare la posizione dei club di Serie A sul nuovo corso arbitrale è stato il presidente della Lega, Ezio Simonelli.

"Sappiamo tutti che lo scopo è trovare uniformità e chiarezza. Se mi piace la nuova linea? Come tutte le cose nuove serve tempo, hanno le loro criticità e l’abbiamo visto, ma nessuno zero a zero in cinque giornate e tempi più alti di gioco certamente fanno bene allo spettacolo.

Certamente bisogna recuperare su alcuni punti per fare meglio: sbagliano i gol gli attaccanti e insomma questa nuova linea mi piace ma qualcosa va un po’ affinato… Il VAR ? Deve intervenire quando l’arbitro non vede bene. Nessun intervento critico, qualcosa sull’interpretazione.

L’importante è conoscere il metro di giudizio. È stata una riunione molto partecipata, Orsato è il più arrabbiato quando ci sono errori e non vuole che si ripetano. Non vuole gli stessi errori all’interno della stessa partita" ha dichiarato Simonelli.