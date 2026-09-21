Infortunio per Kolo Muani, si frattura il dito di una mano e deve operarsi: quando torna e i tempi di recupero

Nell'ambiente della Juventus "non filtra grande preoccupazione" per il contrattempo capitato domenica a Kolo Muani. Anche grazie alla sosta per gli impegni delle Nazionali, più che mai provvidenziale in questo senso.

La pausa in questione durerà di più rispetto al solito, essendo stata accorpata tra settembre e ottobre: tre settimane invece di due. Kolo Muani, dunque, avrà tutto il tempo di recuperare e rimettersi al più presto a disposizione di Spalletti, tanto più che il suo infortunio è a una mano e non a una gamba o a un piede.

Il francese, di conseguenza, sarà regolarmente abile e arruolabile al rientro dal campionato. E non dovrà neppure rinunciare alla Nazionale, non essendo stato convocato da Zidane.