Infortunio per Kolo Muani, si frattura il dito di una mano e deve operarsi: quando torna e i tempi di recupero

Una notizia bella, una notizia brutta. Il tutto nello spazio della stessa partita, ovvero Juventus-Atalanta. E con lo stesso protagonista, ovvero Randal Kolo Muani.
L'attaccante francese, come rivelato da Tuttosport, si è fatto male a un dito di una mano durante la gara vinta domenica pomeriggio. Anche se è rimasto in campo praticamente fino alla fine, venendo richiamato in panchina all'89' da Spalletti.
In che modo il guaio occorso a Kolo Muani potrà influenzarne il percorso con la maglia della Juventus? I tempi di recupero dell'ex PSG e Tottenham e quando tornerà a disposizione di Spalletti.
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