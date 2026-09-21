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Kolo Muani JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Kolo Muani, si frattura il dito di una mano e deve operarsi: quando torna e i tempi di recupero

Serie A
Juventus
R. Kolo Muani

L'attaccante francese si è fatto male durante Juventus-Atalanta ed è stato già operato: quando potrà tornare a disposizione di Spalletti.

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Una notizia bella, una notizia brutta. Il tutto nello spazio della stessa partita, ovvero Juventus-Atalanta. E con lo stesso protagonista, ovvero Randal Kolo Muani.

L'attaccante francese, come rivelato da Tuttosport, si è fatto male a un dito di una mano durante la gara vinta domenica pomeriggio. Anche se è rimasto in campo praticamente fino alla fine, venendo richiamato in panchina all'89' da Spalletti.

In che modo il guaio occorso a Kolo Muani potrà influenzarne il percorso con la maglia della Juventus? I tempi di recupero dell'ex PSG e Tottenham e quando tornerà a disposizione di Spalletti.


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  • INFORTUNIO E OPERAZIONE

    Frattura: questa è l'entità dell'infortunio al dito che Kolo Muani ha riportato durante la partita contro l'Atalanta, della quale anche lui, pur senza segnare, è stato grande protagonista.

    L'attaccante juventino è stato così costretto a finire sotto i ferri già nella giornata di lunedì 21 settembre:

    "Gli esami effettuati dopo la gara hanno evidenziato una frattura della falange prossimale e pertanto si è reso necessario un intervento chirurgico di osteosintesi" si legge nel bollettino medico ufficiale della Juventus.

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  • I TEMPI DI RECUPERO

    Nell'ambiente della Juventus "non filtra grande preoccupazione" per il contrattempo capitato domenica a Kolo Muani. Anche grazie alla sosta per gli impegni delle Nazionali, più che mai provvidenziale in questo senso.

    La pausa in questione durerà di più rispetto al solito, essendo stata accorpata tra settembre e ottobre: tre settimane invece di due. Kolo Muani, dunque, avrà tutto il tempo di recuperare e rimettersi al più presto a disposizione di Spalletti, tanto più che il suo infortunio è a una mano e non a una gamba o a un piede.

    Il francese, di conseguenza, sarà regolarmente abile e arruolabile al rientro dal campionato. E non dovrà neppure rinunciare alla Nazionale, non essendo stato convocato da Zidane.

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  • QUANDO TORNA KOLO MUANI

    La partita giusta, quella da cerchiare in rosso sul calendario, è Cagliari-Juventus. Ovvero una delle gare della sesta giornata di Serie A, nonché quella che coinciderà con il ritorno in campo della Juve dopo la sosta.

    La sfida in questione si giocherà alla Unipol Domus in posticipo: è infatti in programma alle 20.45 di domenica 11 ottobre. Kolo Muani, come detto, a meno di clamorose sorprese ci sarà.

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  • PICCOLO CONTRATTEMPO

    Nonostante l'infortunio di Kolo Muani non sia così grave da costringerlo a saltare delle partite, si tratta comunque di un piccolo contrattempo che va a frenare un momento finalmente positivo dal punto di vista individuale.

    Criticatissimo nelle prime uscite, incapace di incidere e pure impreciso sotto porta, il francese è reduce da quattro giorni in cui finalmente si è conquistato gli applausi dell'Allianz Stadium. Anche se in campionato è ancora a secco dopo cinque giornate.

    Kolo Muani ha sfornato un assist al bacio per Celik e poi un goal, da subentrato, contro il NEC. E contro l'Atalanta ha offerto una prestazione di alto livello, compreso un provvidenziale salvataggio sulla linea su Kristensen. Con tanto di ovazione del pubblico al momento di tornarsene in panchina agli sgoccioli del match.

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