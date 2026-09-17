Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Yildiz Locatelli BogaGetty Images
Stefano Silvestri

Quando tornano gli infortunati della Juventus: il punto su Yildiz, Locatelli, Thuram, Boga, Ekhator e Cabal

Fantacalcio
Juventus
Serie A

Spalletti ha buona parte della rosa in infermeria in queste settimane: quando potrà ritrovarli e la situazione di ciascuno.

Pubblicità

Weston McKennie è stato convocato per Juventus-NEC di Europa League. Per Andrea Cambiaso, invece, si dovrà attendere ancora qualche giorno. E la prossima sfida di campionato, contro l'Atalanta.

Ma la lista degli infortunati della Juventus è particolarmente lunga. Luciano Spalletti non può contare su buona parte della rosa, tutta costretta in infermeria da un guaio fisico o l'altro, con previsioni di recupero che variano da calciatore a calciatore.

Quando tornano dunque Yildiz e tutti gli altri che attualmente non sono a disposizione di Spalletti? Il punto sugli infortunati della Juventus.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • QUANDO TORNA YILDIZ

    Gli occhi sono puntati principalmente su Kenan Yildiz, la stella della squadra. Dopo essersi "sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro", il turco sa bene come i tempi di recupero saranno lunghi: il suo rientro a disposizione, prima in allenamento e poi in campo, è previsto tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. Insomma, per rivederlo in campo ci sarà da attendere ancora un bel po'.


    • Pubblicità

  • QUANDO TORNA LOCATELLI

    Tempi ancora più lunghi per Manuel Locatelli: l'ex centrocampista di Milan e Sassuolo tornerà in campo solamente all'inizio del 2027, tra gennaio e febbraio. Il suo 2026 è insomma finito. Colpa dell'infortunio rimediato nella gara da ex contro i rossoneri del 6 settembre, un guaio alla parte esterna del ginocchio destro che lo ha costretto a operarsi. Anche per lui, insomma, si prospettano diversi mesi di stop.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Thuram JuventusGetty Images

    QUANDO TORNA THURAM

    Discorso simile per Khephren Thuram, un altro su cui la Juventus non potrà contare nei prossimi mesi. Non a caso l'ex giocatore del Nizza non è stato nemmeno inserito nella lista UEFA per la League Phase dell'Europa League. Thuram è stato costretto a sua volta a finire sotto i ferri per liberarsi del persistente fastidio a un ginocchio, che in pratica gli ha impedito di svolgere il precampionato agli ordini di Spalletti. Tempi lunghi anche per il francese: il rientro in campo, come per Locatelli, è previsto tra gennaio e febbraio.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • QUANDO TORNA BOGA

    Anche Jeremie Boga ha accusato un problema fisico nella gara di inizio settembre tra Juventus e Milan. Nel caso dell'ex Sassuolo si è però trattato di un guaio muscolare, non traumatico: precisamente una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Boga dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per un bel pezzo, ma in misura minore rispetto ai compagni: il suo ritorno è stato programmato per l'inizio di novembre, dopo un paio di mesi di stop.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA EKHATOR

    Inizio di stagione complicatissimo per Jeff Ekhator: per due volte il giovane attaccante arrivato dal Genoa si è dovuto fermare, sempre per problemi muscolari. Nel secondo caso si è fatto male in allenamento alla fine di agosto, riportando un infortunio dopo uno scatto: gli esami hanno evidenziato la presenza di una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. I tempi di recupero sono stati stimati in due mesi circa: il rientro in campo avverrà dunque all'inizio di novembre, come per Boga.

  • QUANDO TORNA CABAL

    A tornare prima di tutti sarà così Juan Cabal, rimasto a Torino dopo che la Juventus non è riuscita a cederlo durante il mercato estivo. Il difensore colombiano ha riportato all'inizio di settembre una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, infortunio serio ma non grave: alla fine del mese potrà tornare ad allenarsi, con il desiderio di risalire le gerarchie nella rosa di Spalletti.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Atalanta crest
Atalanta
ATA