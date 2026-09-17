Quando tornano gli infortunati della Juventus: il punto su Yildiz, Locatelli, Thuram, Boga, Ekhator e Cabal

Weston McKennie è stato convocato per Juventus-NEC di Europa League. Per Andrea Cambiaso, invece, si dovrà attendere ancora qualche giorno. E la prossima sfida di campionato, contro l'Atalanta.
Ma la lista degli infortunati della Juventus è particolarmente lunga. Luciano Spalletti non può contare su buona parte della rosa, tutta costretta in infermeria da un guaio fisico o l'altro, con previsioni di recupero che variano da calciatore a calciatore.
Quando tornano dunque Yildiz e tutti gli altri che attualmente non sono a disposizione di Spalletti? Il punto sugli infortunati della Juventus.
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