Quando tornano gli infortunati della Juventus: il punto su Yildiz, Locatelli, Thuram, Boga, Ekhator e Cabal

Gli occhi sono puntati principalmente su Kenan Yildiz, la stella della squadra. Dopo essersi "sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro", il turco sa bene come i tempi di recupero saranno lunghi: il suo rientro a disposizione, prima in allenamento e poi in campo, è previsto tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. Insomma, per rivederlo in campo ci sarà da attendere ancora un bel po'.



