Perché la sosta per le Nazionali è così lunga: quanto dura e quando torna la Serie A

Milan-Lecce ha segnato lo spartiacque. Appena l'arbitro La Penna ha fischiato tre volte rimandando le squadre negli spogliatoi, la Serie A è andata ufficialmente in ritardo.

La sosta per gli impegni delle Nazionali, la prima della stagione, è cominciata. Il campionato si ferma dopo cinque giornate. Con una novità: la pausa, che in Italia dirotterà l'attenzione sugli azzurri di Roberto Mancini, durerà tre settimane, una in più rispetto alle canoniche e classiche due.

Di fatto, le due pause solitamente in programma nei primi mesi stagionali sono state accorpate: se fino allo scorso anno una era in programma nella prima metà di settembre e l'altra nella prima metà di ottobre, oggi ne è stata creata una unica, proprio a cavallo dei due mesi.

Perché, dunque, quest'anno la sosta di settembre e ottobre sarà unica e così lunga? Il motivo dello storico cambiamento del calendario, voluto e implementato negli scorsi mesi dalla FIFA.







