Neto torna alla Juventus per sostituire Grabara? Al Botafogo ha collezionato errori e polemiche

Chi sostituirà Kamil Grabara, che pochi giorni dopo l'esordio con la Juventus si è lesionato il crociato? Questa è la domanda che aleggia nell'ambiente bianconero.
In lizza c'è anche una vecchia conoscenza: quel Neto che la maglia della Juve l'ha già vestita ai tempi belli, quelli con Massimiliano Allegri, quelli in cui i bianconeri dominavano in Italia e arrivavano a sfiorare la Champions League.
Altri tempi per tutti. Anche per Neto. Il quale, nonostante a Torino abbia lasciato complessivamente buoni ricordi come secondo di Gigi Buffon, è reduce da un'esperienza molto negativa al Botafogo.
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