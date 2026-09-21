Neto torna alla Juventus per sostituire Grabara? Al Botafogo ha collezionato errori e polemiche

Solo che il Botafogo della seconda parte del 2025 e quello della prima parte del 2026 sono stati accumulati da un aspetto: il caos. A partire dal "solito" giro di allenatori, da Davide Ancelotti a Martin Anselmi a Franclim Carvalho. L'ultimo è l'ex ct Tite, arrivato pochi giorni fa.

Neto, in tutto questo, ci ha messo ampiamente del suo. Dopo l'addio di John non si è preso immediatamente il posto da titolare. Non in maniera stabile, almeno: colpa di un grave infortunio muscolare che, di fatto, ha messo fine in anticipo al suo 2025 dandogli appuntamento all'anno successivo.

Quando l'ex viola e bianconero finalmente ha preso possesso dei pali del Botafogo, prendendo stabilmente il posto di Raul a partire da aprile di quest'anno, le cose non sono andate bene: una serie di errori lo ha messo nel mirino della tifoseria.

Spesso Neto è apparso insicuro, così come era già accaduto qualche mese prima: a febbraio, ad esempio, un paio di errori erano costati l'eliminazione dallo Statale di Rio per mano del Flamengo. In un'occasione l'ex tecnico Anselmi lo ha lasciato fuori dai convocati per scelta tecnica.