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Europa League
Europa League - Generale
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Europa League, calendario e risultati
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mercoledì 16 settembre
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Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Juventus
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|2
|Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|3
|Sparta Praga
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|4
|Besiktas
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|5
|Union St.Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3