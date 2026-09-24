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Europa League

Europa League - Generale

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Europa League, calendario e risultati

mercoledì 16 settembre
Lillestroem badge
Lillestroem
LIL
1
Torreense badge
Torreense
TOR
2
FIN
Juventus badge
Juventus
JUV
5
NEC Nijmegen badge
NEC Nijmegen
NEC
0
FIN
Besiktas badge
Besiktas
BJK
4
Marsiglia badge
Marsiglia
OM
1
FIN
mercoledì 14 ottobre
Salisburgo badge
Salisburgo
SAL
Milan badge
Milan
MIL
Lech Poznan badge
Lech Poznan
LCH
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
Alkmaar badge
Alkmaar
AZ
Hapoel Beer Sheva badge
Hapoel Beer Sheva
HBS
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Juventus crestJuventus11005053
V
2Crystal Palace crestCrystal Palace11004043
V
3Sparta Praga crestSparta Praga11004133
V
4Besiktas crestBesiktas11004133
V
5Union St.Gilloise crestUnion St.Gilloise11003033
V
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