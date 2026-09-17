Juventus-NEC 5-0, pagelle e tabellino: Nico Gonzalez e Alajbegovic on fire, ottimo ritorno di McKennie, segnali da Kolo Muani, bene Woltemade

Juventus ottima praticamente in blocco, con alcuni elementi sugli scudi: ottimi Nico Gonzalez, Alajbegovic e il rientrante McKennie. Sarr prende confidenza con la partita e con la sua nuova squadra e fa pure l'esterno d'attacco. La difesa non lavora, Grabara sicuro e pure assistman. Woltemade dà discreti segnali ed è freddo dal dischetto, Kolo Muani entra alla grande e inizia la propria operazione rinascita.

NEC malissimo in difesa: sul banco degli imputati il portiere Polster, pessimo in uscita sia in occasione del primo che del secondo goal juventino, ma anche Kabar che commette un fallo da rigore. Tadic non punge, l'unico a salvarsi è Thomas.

JUVENTUS (3-4-2-1): Grabara 6.5; Kalulu 6.5, Gatti 6.5, Lucumí 6.5; Celik 7, Sarr 6.5, Douglas Luiz 6.5 (61' Koopmeiners) 6; Nico Gonzalez 7.5 (61' Conceiçao 6); McKennie 7 (61' Bremer 6), Alajbegovic 7.5 (71' Kolo Muani 7); Woltemade 6.5 (83' Owusu sv). All. Spalletti

NEC (3-4-2-1): Polster 4; Storm 5, Sandler 5 (67' Schuurs 5), Kabar 4.5 (46' Monteiro 5); Bischoff 5.5 (32' Geiger 5), Nejasmic 5, Lebreton 5 (79' Kers sv), Thomas 6; Chery 5.5, Linssen 5 (79' Nuytinck sv); Tadic 5. All. Schreuder