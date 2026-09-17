Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Juventus NECGetty Images
Stefano Silvestri

Juventus-NEC 5-0, pagelle e tabellino: Nico Gonzalez e Alajbegovic on fire, ottimo ritorno di McKennie, segnali da Kolo Muani, bene Woltemade

Europa League
Juventus vs NEC Nijmegen
Juventus
NEC Nijmegen

La squadra di Spalletti domina contro un avversario modestissimo e riscatta il ko contro il Sassuolo: prima vittoria nella League Phase di Europa League.

Pubblicità

L'esordio in Europa League della Juventus è un trionfo. I bianconeri hanno agevolmente la meglio sul modestissimo NEC e si impongono con un netto 5-0, lasciandosi alle spalle le critiche post Sassuolo.

Tutto facile per la squadra di Spalletti, che chiude i conti già nel primo tempo: apre Nico Gonzalez sfruttando un clamoroso liscio in uscita del portiere Polster, raddoppia Alajbegovic con un gran destro dal limite su servizio di McKennie, amplia il risultato Woltemade su rigore, concesso per un fallo in area di Kabar sullo scatenato Gonzalez.

Nella ripresa la Juventus abbassa notevolmente i ritmi, gestendo la partita senza rischiare praticamente nulla. E alla fine trova pure il poker con Celik, servito a porta vuota da Kolo Muani, e il pokerissimo con lo stesso francese (altra uscita a vuoto di Forster). Il quale, per la cronaca, viene inserito a gara in corso da Spalletti assieme a Woltemade, nel ruolo di esterno sinistro d'attacco.

Sicuro nelle pochissime occasioni in cui viene chiamato in causa il nuovo portiere Grabara, all'esordio da titolare con la maglia della Juventus. Bravo anche con i piedi il polacco: suo il lancio lungo che diventa un assist per l'1-0 di Nico Gonzalez.

La Juventus tornerà ora in campo nel tardo pomeriggio di domenica contro l'Atalanta, in campionato. Per rivederla in Europa League si dovrà invece attendere: la seconda partita del girone è in programma il 15 ottobre in casa del Celta Vigo.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • PAGELLE JUVENTUS-NEC

    Juventus ottima praticamente in blocco, con alcuni elementi sugli scudi: ottimi Nico Gonzalez, Alajbegovic e il rientrante McKennie. Sarr prende confidenza con la partita e con la sua nuova squadra e fa pure l'esterno d'attacco. La difesa non lavora, Grabara sicuro e pure assistman. Woltemade dà discreti segnali ed è freddo dal dischetto, Kolo Muani entra alla grande e inizia la propria operazione rinascita.

    NEC malissimo in difesa: sul banco degli imputati il portiere Polster, pessimo in uscita sia in occasione del primo che del secondo goal juventino, ma anche Kabar che commette un fallo da rigore. Tadic non punge, l'unico a salvarsi è Thomas.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Grabara 6.5; Kalulu 6.5, Gatti 6.5, Lucumí 6.5; Celik 7, Sarr 6.5, Douglas Luiz 6.5 (61' Koopmeiners) 6; Nico Gonzalez 7.5 (61' Conceiçao 6); McKennie 7 (61' Bremer 6), Alajbegovic 7.5 (71' Kolo Muani 7); Woltemade 6.5 (83' Owusu sv). All. Spalletti

    NEC (3-4-2-1): Polster 4; Storm 5, Sandler 5 (67' Schuurs 5), Kabar 4.5 (46' Monteiro 5); Bischoff 5.5 (32' Geiger 5), Nejasmic 5, Lebreton 5 (79' Kers sv), Thomas 6; Chery 5.5, Linssen 5 (79' Nuytinck sv); Tadic 5. All. Schreuder

    • Pubblicità

  • TABELLINO JUVENTUS-NEC

    JUVENTUS-NEC 5-0

    Marcatori: 9' Nico Gonzalez, 24' Alajbegovic, 35' rig. Woltemade, 75' Celik, 82' Kolo Muani

    JUVENTUS (3-4-2-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumí; Celik, Sarr, Douglas Luiz (61' Koopmeiners); Nico Gonzalez (61' Conceiçao); McKennie (61' Bremer), Alajbegovic (71' Kolo Muani); Woltemade (83' Owusu). All. Spalletti

    NEC (3-4-2-1): Polster; Storm, Sandler (67' Schuurs), Kabar (46' Monteiro); Bischoff (32' Geiger), Nejasmic, Lebreton (79' Kers), Thomas; Chery, Linssen (79' Nuytinck); Tadic. All. Schreuder

    Arbitro: Derevinskyi (Ucr)

    Ammoniti: Monteiro, Douglas Luiz

    Espulsi: nessuno

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Eredivisie
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Atalanta crest
Atalanta
ATA