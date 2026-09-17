Juventus-NEC 5-0, pagelle e tabellino: Nico Gonzalez e Alajbegovic on fire, ottimo ritorno di McKennie, segnali da Kolo Muani, bene Woltemade

L'esordio in Europa League della Juventus è un trionfo. I bianconeri hanno agevolmente la meglio sul modestissimo NEC e si impongono con un netto 5-0, lasciandosi alle spalle le critiche post Sassuolo.
Tutto facile per la squadra di Spalletti, che chiude i conti già nel primo tempo: apre Nico Gonzalez sfruttando un clamoroso liscio in uscita del portiere Polster, raddoppia Alajbegovic con un gran destro dal limite su servizio di McKennie, amplia il risultato Woltemade su rigore, concesso per un fallo in area di Kabar sullo scatenato Gonzalez.
Nella ripresa la Juventus abbassa notevolmente i ritmi, gestendo la partita senza rischiare praticamente nulla. E alla fine trova pure il poker con Celik, servito a porta vuota da Kolo Muani, e il pokerissimo con lo stesso francese (altra uscita a vuoto di Forster). Il quale, per la cronaca, viene inserito a gara in corso da Spalletti assieme a Woltemade, nel ruolo di esterno sinistro d'attacco.
Sicuro nelle pochissime occasioni in cui viene chiamato in causa il nuovo portiere Grabara, all'esordio da titolare con la maglia della Juventus. Bravo anche con i piedi il polacco: suo il lancio lungo che diventa un assist per l'1-0 di Nico Gonzalez.
La Juventus tornerà ora in campo nel tardo pomeriggio di domenica contro l'Atalanta, in campionato. Per rivederla in Europa League si dovrà invece attendere: la seconda partita del girone è in programma il 15 ottobre in casa del Celta Vigo.
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