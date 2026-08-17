Dove vedere tutte le partite della Juventus in Serie A, Europa League e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA JUVENTUS IN SERIE A

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Per seguire tutte le partite della Juventus in Serie A nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette tutte le 380 gare del campionato. La piattaforma detiene infatti i diritti completi della Serie A, con sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata.

Le tre gare in co-esclusiva sono visibili anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per vedere l'intero cammino dei bianconeri in campionato, però, DAZN resta l'unico servizio indispensabile, mentre Sky e NOW consentono di seguire soltanto una parte delle partite stagionali.

Per i tifosi che desiderano seguire esclusivamente la Juventus è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA JUVENTUS IN EUROPA LEAGUE

Per seguire il cammino della Juventus in Europa League nella stagione 2026/27 serve un abbonamento a Sky, che trasmette tutte le partite della competizione sui canali Sky Sport. Le gare sono disponibili in streaming anche su NOW e Sky Go per i clienti dell'emittente.

Una partita per ogni turno sarà inoltre visibile in chiaro su TV8. La scelta del match viene comunicata di volta in volta e potrebbe quindi riguardare anche la Juventus, consentendo ai tifosi bianconeri di seguire gratuitamente alcune sfide europee.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA JUVENTUS IN COPPA ITALIA

Le partite della Juventus in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi bianconeri potranno quindi vedere l'intero percorso della Juventus in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.

COMPETIZIONE CANALI / PIATTAFORMA Serie A DAZN (tutte), Sky Sport, NOW (alcune) Coppa Italia Canali Mediaset UEFA Europa League Sky Sport, NOW (tutte), TV8 (una a giornata)



