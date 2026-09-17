Ha detto anche, la goleada col NEC, che Nico Gonzalez è un titolarissimo di questa Juventus. A prescindere da dove Spalletti potrà schierarlo e a prescindere dal modulo che utilizzerà, che si tratti del 4-2-3-1 o del 3-4-2-1.

L'argentino, già devastante contro il Parma e tutto sommato positivo anche contro il Sassuolo, è stato uno dei migliori in campo. Se non il migliore. Ha segnato un goal di rapina sfruttando la comica uscita lisciata dal portiere avversario Polster, si è guadagnato un rigore, si è mosso tantissimo.

La qualità migliore di Nico è che può giocare ovunque: a destra come a sinistra, perfino da 10. Serviva proprio uno come lui per convivere con l'assenza per infortunio di Yildiz. Spalletti ha trovato un nuovo acquisto, dopo tutto quel che è successo in estate con l'Atletico Madrid, quando nessuno o quasi se lo sarebbe aspettato.