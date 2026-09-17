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Juventus NECGOAL
Stefano Silvestri

Cosa ha detto Juventus-NEC: Woltemade può migliorare, McKennie fondamentale, Alajbegovic cresce, Kolo Muani deve confermarsi

Europa League
Juventus
Juventus vs NEC Nijmegen

Il travolgente esordio in Europa League riporta parzialmente il sereno sui bianconeri dopo la sconfitta contro il Sassuolo. E Spalletti prende appunti.

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Doveva vincere bene, la Juventus, per lasciarsi alle spalle la tremenda delusione di domenica contro il Sassuolo. E lo ha fatto. Di più: ha travolto il NEC senza troppa pietà.

L'esordio nella League Phase di Europa League è andato nel migliore dei modi per la squadra di Luciano Spalletti, che si è imposta con un netto 5-0 all'Allianz Stadium. Tante le cose buone, sempre tenendo in considerazione la modesta caratura dell'avversario. In primis il risultato, sì: ma non solo.

Dal punto di vista delle prestazioni individuali, Juventus-NEC ha detto diverse cose. Più o meno tutte positive. Consentendo ai bianconeri, se non altro, di guardare con maggior fiducia al prosieguo della stagione e alla sfida del weekend contro l'Atalanta.


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  • WOLTEMADE C'È

    Ha detto, ad esempio, che Nick Woltemade c'è. Che ha ampi margini di miglioramento, ma che intanto ha dato un primo saggio delle proprie potenzialità.

    Il tedesco era già entrato discretamente contro il Milan; non contro il Sassuolo, gara nella quale aveva pure sprecato un goal di testa. Ora ecco la prima da titolare dopo l'arrivo in extremis col Newcastle, con buone risposte. Buone, ripetiamo, non ottime. Perché c'è un buon movimento, c'è la freddezza dal dischetto, ma anche un paio di palle goal sprecate e qualche intermittenza.

    Andrà compreso ora come Spalletti deciderà di risolvere il dualismo Woltemade-Kolo Muani, chi sarà avanti nelle gerarchie e se il tecnico deciderà di farli giocare insieme come accaduto per uno spezzone col NEC. Intanto, il tedesco è andato a bersaglio per la prima volta a Torino. Ed è già qualcosa.

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  • NICO GONZALEZ È UN TITOLARISSIMO

    Ha detto anche, la goleada col NEC, che Nico Gonzalez è un titolarissimo di questa Juventus. A prescindere da dove Spalletti potrà schierarlo e a prescindere dal modulo che utilizzerà, che si tratti del 4-2-3-1 o del 3-4-2-1.

    L'argentino, già devastante contro il Parma e tutto sommato positivo anche contro il Sassuolo, è stato uno dei migliori in campo. Se non il migliore. Ha segnato un goal di rapina sfruttando la comica uscita lisciata dal portiere avversario Polster, si è guadagnato un rigore, si è mosso tantissimo.

    La qualità migliore di Nico è che può giocare ovunque: a destra come a sinistra, perfino da 10. Serviva proprio uno come lui per convivere con l'assenza per infortunio di Yildiz. Spalletti ha trovato un nuovo acquisto, dopo tutto quel che è successo in estate con l'Atletico Madrid, quando nessuno o quasi se lo sarebbe aspettato.

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  • MCKENNIE È FONDAMENTALE

    Spesso sottovalutato, sempre importante. Weston McKennie ha confermato ancora una volta perché mai Spalletti lo abbia eletto a proprio pupillo da quando questi siede sulla panchina della Juventus.

    Stavolta McKennie non ha segnato, diversamente da quanto accaduto più e più volte nella scorsa stagione. Ma poco conta: la sua importanza in campo si è avvertita lo stesso.

    Esterno sinistro, 10, jolly: McKennie si è visto un po' dappertutto. Sempre seguendo i dettami di Spalletti. E ha pure fornito il perfetto assist per la botta del raddoppio di Alajbegovic, "rischiando" quasi di fare il bis con Woltemade.

    Se Nico Gonzalez oggi non può non essere considerato un titolare della Juventus, il discorso vale a maggior ragione per McKennie. Spalletti non ha perso occasione per schierarlo dal primo minuto dopo averlo recuperato dall'infortunio. Di nuovo: si è capito il perché.

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  • Alajbegovic JuventusGetty Images

    ALAJBEGOVIC CRESCE

    Sta crescendo di partita in partita Kerim Alajbegovic. Il quale, peraltro, era già stato uno di quelli che meno avevano avuto da rimproverarsi contro il Sassuolo.

    Il talento bosniaco ha trovato la sua prima rete in bianconero nel primo tempo di Juventus-NEC: gran botta da fuori e 2-0. Poi si è visto pure in versione assistman, lanciando in area Nico Gonzalez e guardando il compagno guadagnarsi il rigore del tris.



    E ora che succederà con Alajbegovic? Bella domanda, perché sulla trequarti della Juventus sono in quattro per tre posti con lui, Gonzalez, McKennie e Conceiçao. A meno che Spalletti decida di arretrare l'americano in coppia con Douglas Luiz.

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  • KOLO MUANI, ORA SERVONO CONFERME

    Chiusura con Randal Kolo Muani. Che per la prima volta in stagione non è partito dall'inizio, e che per la prima volta in stagione ha fatto finalmente vedere di che pasta sia fatto.

    L'ex PSG e Tottenham è stato lasciato in panchina da Spalletti: un modo per farlo rifiatare, ma anche per tranquillizzarlo dopo tutte le critiche ricevute nelle prime settimane della nuova stagione. Quando è entrato, però, ha fatto il diavolo a quattro: iniziativa con perfetto assist incorporato per Celik, quindi il guizzo del pokerissimo.

    Questo è il vero Kolo Muani, oppure quello che ha faticato in campionato? Di certo la mentalità dimostrata col NEC è quella giusta. Ma contro un avversario modesto, demotivato e già sotto di tre reti. Insomma, servono conferme. Magari già dall'Atalanta.

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