Doveva vincere bene, la Juventus, per lasciarsi alle spalle la tremenda delusione di domenica contro il Sassuolo. E lo ha fatto. Di più: ha travolto il NEC senza troppa pietà.
L'esordio nella League Phase di Europa League è andato nel migliore dei modi per la squadra di Luciano Spalletti, che si è imposta con un netto 5-0 all'Allianz Stadium. Tante le cose buone, sempre tenendo in considerazione la modesta caratura dell'avversario. In primis il risultato, sì: ma non solo.
Dal punto di vista delle prestazioni individuali, Juventus-NEC ha detto diverse cose. Più o meno tutte positive. Consentendo ai bianconeri, se non altro, di guardare con maggior fiducia al prosieguo della stagione e alla sfida del weekend contro l'Atalanta.
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