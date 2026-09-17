Kolo Muani e Woltemade possono giocare insieme: come Spalletti ha risolto la questione in Juventus-NEC

Bisogna fare una premessa grande, ma grande davvero: il NEC è stato poca poca. Questo non sminuisce del tutto il 5-0 della Juventus, ma sicuramente lo ridimensiona: ed è giusto così. Vincere è comunque importante, lo è sempre, e i bianconeri erano chiamati a dare delle risposte nette dopo un avvio di stagione pieno di dubbi e, soprattutto, dopo la sconfitta "goffa" contro il Sassuolo.

Anche Luciano Spalletti ha dovuto chiarire alcuni aspetti, in campo, facilitato senza dubbio da un avversario che gli ha permesso di provare soluzioni che gli erano state richieste da tempo, come quella di Randal Kolo Muani e Nick Woltemade insieme, in campo.

Come ha risolto, dunque, una delle questioni più discusse delle ultime settimane? Non nel modo che tutti aspettavano.