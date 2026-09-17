Come ha giocato Pape Sarr all'esordio da titolare in Juventus-NEC: in campo 90 minuti, ha ricoperto un doppio ruolo

Così Luciano Spalletti si esprimeva a proposito di Sarr nella conferenza stampa di vigilia di Sassuolo-Juventus, andata in scena sabato della scorsa settimana:

"Sarr è un calciatore che crea curiosità perché si sa comportare bene in ogni situazione. È un calciatore completo, ha questa facilità di corsa e lo trovi in tutte le parti in maniera precisa, puntuale. Noi siamo convinti di avere a disposizione un giocatore forte e probabilmente lo farà vedere già domani".

Le previsioni di Spalletti non si sono avverate. Nel senso che Sarr, come detto, contro il Sassuolo ha sofferto ed è uscito dal campo deluso e sconfitto, senza dare il proprio contributo. Ma col NEC le cose sono cambiate.