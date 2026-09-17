Come ha giocato Pape Sarr all'esordio da titolare in Juventus-NEC: in campo 90 minuti, ha ricoperto un doppio ruolo

Ecco Pape Sarr. Il nuovo centrocampista della Juventus ha vissuto la notte dell'esordio da titolare con la maglia della Juventus nella gara di Europa League stravinta contro il NEC.
Luciano Spalletti ha cambiato diversi elementi per l'esordio nella League Phase, rispetto all'undici titolare e rispetto a quello sceso in campo domenica sera contro il Sassuolo. E nella formazione di partenza è stato incluso anche lo stesso Sarr.
La stranezza? Sarr è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Anche se le indicazioni della vigilia facevano pensare ad altro, a un'ora al massimo. Non solo: Spalletti gli ha pure fatto fare un ruolo inedito per uno come lui.
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