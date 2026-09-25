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1ª Divisione
1ª Divisione - Generale
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1ª Divisione, calendario e risultati
Altro
sabato 12 settembre
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Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Al Hilal
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|18
|18
|2
|Al Ittihad
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|6
|17
|3
|Al Nassr FC
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|9
|16
|4
|Al Qadsiah
|7
|5
|1
|1
|16
|8
|8
|16
|5
|Neom SC
|7
|5
|0
|2
|13
|6
|7
|15