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1ª Divisione

1ª Divisione - Generale

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1ª Divisione, calendario e risultati

sabato 12 settembre
Neom SC badge
Neom SC
NEO
4
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
2
FIN
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
FIN
Al Diriyah badge
Al Diriyah
DIR
0
Abha badge
Abha
ABH
0
FIN
giovedì 8 ottobre
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
Al Diriyah badge
Al Diriyah
DIR
Altro
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Al Hilal crestAl Hilal76012351818
V
S
V
V
V
2Al Ittihad crestAl Ittihad7520126617
V
V
V
D
V
3Al Nassr FC crestAl Nassr FC7511167916
D
V
S
V
V
4Al Qadsiah crestAl Qadsiah7511168816
D
V
V
V
V
5Neom SC crestNeom SC7502136715
V
V
V
S
S
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