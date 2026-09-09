Inzaghi verso l'esonero all'Al-Hilal? Fischiato e contestato: "Non vincerà, ci distrugge"

Una situazione complicata per il piacentino che, col passare del tempo, sta diventando un bersaglio per i tifosi dell’Al-Hilal, uno dei club storici del Paese. All'uscita dal campo dopo il ko con il Neom, il pubblico ha applaudito la squadra e fischiato Inzaghi. Dalle tribune si è sentito forte il coro “Inzaghi out" che è poi diventato un hashtag subito virale anche sui social.

In tanti stanno attaccando l’ex Inter, compreso l'ex portiere e icona del calcio saudita Mohamed Al-Deayea. "Come ho già detto la scorsa stagione, mi risulta difficile guardare con ottimismo alla presenza di Inzaghi, e la sua permanenza significa che il club non vincerà né il campionato né la Champions League asiatica. La dirigenza costruisce e Inzaghi distrugge, e questo risulta evidente fin dalla scorsa stagione. Con un altro allenatore avrebbero ottenuto risultati favolosi", ha detto.