Inzaghi verso l'esonero all'Al-Hilal? Fischiato e contestato: "Non vincerà, ci distrugge"

Traballa la panchina di Simone Inzaghi all’Al-Hilal. L’ex allenatore dell’Inter sta vivendo un momento di difficoltà alla guida del colosso della Saudi Pro League. Tante le critiche che gli sono piovute addosso a partire dai risultati – è appena arrivata una brutta sconfitta contro il Neom – fino alla gestione del mercato.
In tanti non gli hanno perdonato l’addio a Benzema, tagliato dalla squadra, e ora chiedono che vinca il suo primo campionato in Arabia Saudita, forte del mercato faraonico che la società che gli ha fornito.