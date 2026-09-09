Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Simone InzaghiGetty
GOAL

Inzaghi verso l'esonero all'Al-Hilal? Fischiato e contestato: "Non vincerà, ci distrugge"

1ª Divisione
Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
S. Inzaghi

Momento buio per Simone Inzaghi con l'Al-Hilal: l'ultima clamorosa sconfitta apre le possibilità a un esonero per l'ex allenatore dell'Inter.

Pubblicità

Traballa la panchina di Simone Inzaghi all’Al-Hilal. L’ex allenatore dell’Inter sta vivendo un momento di difficoltà alla guida del colosso della Saudi Pro League. Tante le critiche che gli sono piovute addosso a partire dai risultati – è appena arrivata una brutta sconfitta contro il Neom – fino alla gestione del mercato.

In tanti non gli hanno perdonato l’addio a Benzema, tagliato dalla squadra, e ora chiedono che vinca il suo primo campionato in Arabia Saudita, forte del mercato faraonico che la società che gli ha fornito.


  • INTERROTTA L'IMBATTIBILITA'

    Inzaghi al centro delle polemiche in Arabia Saudita. Il suo Al-Hilal è incappato in un inatteso ko che ha interrotto a 47 partite ufficiali l’imbattibilità dei biancoazzurri (35 vittorie e 12 pareggi). Di fatti, il tecnico italiano ha perso la sua prima gara in campionato da quando guida il club anche se nella passata stagione l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo è riuscito a beffarlo sul rettilineo finale.

    Per di più, nella scorsa annata è arrivata una brutta eliminazione agli ottavi di Champions d’Asia, per mano dell’Al-Sadd di Mancini che aveva già allora fatto pensare a un possibile avvicendamento per Inzaghi, legato al club saudita da un contratto di 25 milioni netti a stagione. L’ex attaccante era riuscito a resistere alle voci e a terminare la stagione ma l’impressione è che, se anche quest’anno dovesse finire a zero titoli, allora verrebbe accompagnato alla porta.

    • Pubblicità

  • QUASI 200 MILIONI SPESI SUL MERCATO

    Già contestato nelle ultime settimane su vari fronti, ora Inzaghi ha patito un netto 2-0 in casa contro il Neom nella terza giornata della Saudi Pro League 2026-27 nonostante abbia potuto schierare, oltre a tutte le altre stelle come Milinkovic-Savic, Koulibaly e Bounou, un tridente di fuoco, tutto proveniente dalla Premier League.

    Nelle ultime settimane, infatti, l’Al-Hilal ha speso quasi 200 milioni per Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville e Ollie Watkins ma, per ora, i risultati ancora non convincono. La vetta del campionato è ora insidiata da vari pretendenti che si sono avvicinate e hanno messo nel mirino il sorpasso.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 'INZAGHI OUT'

    Una situazione complicata per il piacentino che, col passare del tempo, sta diventando un bersaglio per i tifosi dell’Al-Hilal, uno dei club storici del Paese. All'uscita dal campo dopo il ko con il Neom, il pubblico ha applaudito la squadra e fischiato Inzaghi. Dalle tribune si è sentito forte il coro “Inzaghi out" che è poi diventato un hashtag subito virale anche sui social.

    In tanti stanno attaccando l’ex Inter, compreso l'ex portiere e icona del calcio saudita Mohamed Al-Deayea. "Come ho già detto la scorsa stagione, mi risulta difficile guardare con ottimismo alla presenza di Inzaghi, e la sua permanenza significa che il club non vincerà né il campionato né la Champions League asiatica. La dirigenza costruisce e Inzaghi distrugge, e questo risulta evidente fin dalla scorsa stagione. Con un altro allenatore avrebbero ottenuto risultati favolosi", ha detto.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
1ª Divisione
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
1ª Divisione
Neom SC crest
Neom SC
NEO
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF