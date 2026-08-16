L'annuncio di Cristiano Ronaldo sul ritiro dal calcio: "Probabilmente sarà il mio ultimo anno"

Alla rivista, Cristiano Ronaldo ha rivelato candidamente il suo futuro: "Probabilmente questo sarà il mio ultimo anno nel calcio e voglio lasciare un'eredità spettacolare. "Ho già tutto il mio futuro programmato. Ho così tante cose per tenermi occupato che è difficile citarne solo una. Poiché il calcio può lasciare un grande vuoto, bisogna riempire il tempo in diversi modi, non solo in uno. E anche divertirmi di più, viaggiare di più, guardare e giocare a padel, che mi piace molto, e continuare a godermi ciò che ho conquistato. Ciò che abbiamo conquistato. Dopotutto, sono stati 25 anni con molto sacrificio".