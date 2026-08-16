L'annuncio di Cristiano Ronaldo sul ritiro dal calcio: "Probabilmente sarà il mio ultimo anno"

Un annuncio che segnerà un prima e un dopo nella storia del calcio internazionale: Cristiano Ronaldo ha annunciato che questa potrebbe essere la sua ultima stagione da calciatore.
Il capitano della Nazionale portoghese, fuoriclasse di fama mondiale e plurivincitore del Pallone d'Oro (colui che ha segnato un'epoca straordinaria di questo sport insieme a Lionel Messi, una delle rivalità calcistiche più belle di sempre) ha ammesso durante un'intervista alla rivista Vogue che potrebbe dare l'addio al calcio il prossimo giugno.