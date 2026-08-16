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Redazione Goal

L'annuncio di Cristiano Ronaldo sul ritiro dal calcio: "Probabilmente sarà il mio ultimo anno"

1ª Divisione
C. Ronaldo
Al Nassr FC
Portogallo

Arriva l'annuncio da parte del fuoriclasse portoghese.

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Un annuncio che segnerà un prima e un dopo nella storia del calcio internazionale: Cristiano Ronaldo ha annunciato che questa potrebbe essere la sua ultima stagione da calciatore.

Il capitano della Nazionale portoghese, fuoriclasse di fama mondiale e plurivincitore del Pallone d'Oro (colui che ha segnato un'epoca straordinaria di questo sport insieme a Lionel Messi, una delle rivalità calcistiche più belle di sempre) ha ammesso durante un'intervista alla rivista Vogue che potrebbe dare l'addio al calcio il prossimo giugno.

  • L'ANNUNCIO

    Alla rivista, Cristiano Ronaldo ha rivelato candidamente il suo futuro: "Probabilmente questo sarà il mio ultimo anno nel calcio e voglio lasciare un'eredità spettacolare. "Ho già tutto il mio futuro programmato. Ho così tante cose per tenermi occupato che è difficile citarne solo una. Poiché il calcio può lasciare un grande vuoto, bisogna riempire il tempo in diversi modi, non solo in uno. E anche divertirmi di più, viaggiare di più, guardare e giocare a padel, che mi piace molto, e continuare a godermi ciò che ho conquistato. Ciò che abbiamo conquistato. Dopotutto, sono stati 25 anni con molto sacrificio".

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  • PRIMA I 1000 GOAL

    L'intervista a Vogue è stata realizzata a margine del matrimonio con Georgina Rodriguez nel corso della scorsa settimana e questa si tratta soltanto di una breve anticipazione di quanto ha dichiarato Ronaldo.

    In ogni caso, CR7 avrà un'annata sportiva davanti nel quale raggiungere lo straordinario primato di 1000 reti in carriera: in questo momento è fermo a quota 976 goal, ma la stagione con l'Al Nassr (cominciata con un successo - senza di lui - per 3-0 sull'Al Fateh) potrà regalare questo record a uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi.

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