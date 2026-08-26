È scoppiato un altro "caso Cristiano Ronaldo"? "Non posso essere incolpato se non abbiamo segnato", cosa è successo con Postecoglou all'Al Nassr

Nel postpartita tutti si interrogano su quello che può essere successo a Cristiano Ronaldo, rimasto negli spogliatoi per tutto il secondo tempo e non sceso in campo neanche per festeggiare al termine del match.

"Il mio compito è cercare di aiutare i giocatori in ogni partita in base a ciò che vedo. Per quanto riguarda Cristiano sappiamo che non ha giocato molto ultimamente ed essendo in 10 era difficile per lui continuare dopo 45 minuti", ha affermato Postecoglou.

"Lui vuole sempre aiutare la squadra in ogni modo possibile. È estremamente professionale e sono molto contento di allenarlo. Nessun infortunio: è stata una scelta puramente tattica. A volte bisogna prendere decisioni difficili per la squadra, anche quando si toglie un giocatore che può cambiare una partita in qualsiasi momento. Lui ha capito", ha aggiunto l'allenatore.

La risposta di Cristiano Ronaldo è netta: "Stavo dicendo all'allenatore che non avevo alcuna responsabilità in quello che è successo: non posso essere incolpato se non abbiamo segnato. Ero frustrato perché eravamo sotto 2-0, ovviamente, ma non stavo incolpando nessuno. Stavo semplicemente dicendo: 'Mister, non è colpa mia. Ho fatto il mio dovere'. Dopo di che, la cosa più importante era dimenticare le discussioni e concentrarci sul secondo tempo".

Poi ha continuato: "Il calcio non riguarda mai un solo giocatore. Quando le cose vanno male, ci si assume la responsabilità insieme e quando si fa una rimonta come abbiamo fatto, si festeggia insieme", ha spiegato CR7 provando a riportare a livelli di quiete che, però, ha già fatto il giro del mondo.