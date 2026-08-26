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Cristiano Ronaldo Al NassrGetty
Antonio Torrisi

È scoppiato un altro "caso Cristiano Ronaldo"? "Non posso essere incolpato se non abbiamo segnato", cosa è successo con Postecoglou all'Al Nassr

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Al-Ettifaq vs Al Nassr FC
Al-Ettifaq

Il portoghese viene sostituito dopo aver reagito male e la sua squadra rimonta da 2-0 a 2-3, il tecnico: "A volte bisogna prendere decisioni difficili".

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Quello che potrebbe essere l'ultimo anno della carriera di Cristiano Ronaldo è iniziato in linea con quanto visto negli ultimi mesi: e dispiace, considerando tutto ciò che di leggendario ha costruito fin qui.

In Arabia Saudita potrebbe essere scoppiato un altro caso legato al portoghese, dopo che l'Al Nassr è riuscito a compiere una rimonta (incredibile) contro l'Al Ettifaq partita proprio dopo la sostituzione di CR7.

Un cambio che non è passato inosservato e che è stato caratterizzato, prima, durante e dopo da una buona dose di polemica.

  • COSA È SUCCESSO A CRISTIANO RONALDO IN AL ETTIFAQ-AL NASSR

    Riepiloghiamo la partita, almeno fino all'intervallo: l'Al Nassr rimane in dieci uomini per l'espulsione di Bento al 12' e la squadra di casa riesce a siglare due reti con l'ex Verona Ondrej Duda e Alvaro Medran.

    Al fischio che manda le squadre negli spogliatoi Cristiano Ronaldo non ci sta e si lascia andare a una reazione vistosamente polemica. Si sfila la fascia e rientra nel tunnel. E ci rimane, sostanzialmente: perché Ange Postecoglou, allenatore dell'Al Nassr, fa entrare Abdullah Al Khaibari.


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  • DA 2-0... A 2-3: TUTTO SENZA CRISTIANO RONALDO

    Da quel momento la partita cambia, l'Al Nassr ritrova la quadra e riesce a realizzare una rimonta che ha dell'incredibile: segna con Sadio Mané, al 74', e poco più tardi, al 77', pareggia con Abdulelah Al Amri.

    Il destino dell'Al Ettifaq è segnato: in pieno recupero ancora l'ex Liverpool spedisce in rete il goal del definitivo 2-3. Tutto questo senza Cristiano Ronaldo.

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  • È SCOPPIATO UN ALTRO CASO CRISTIANO RONALDO?

    Nel postpartita tutti si interrogano su quello che può essere successo a Cristiano Ronaldo, rimasto negli spogliatoi per tutto il secondo tempo e non sceso in campo neanche per festeggiare al termine del match.

    "Il mio compito è cercare di aiutare i giocatori in ogni partita in base a ciò che vedo. Per quanto riguarda Cristiano sappiamo che non ha giocato molto ultimamente ed essendo in 10 era difficile per lui continuare dopo 45 minuti", ha affermato Postecoglou.

    "Lui vuole sempre aiutare la squadra in ogni modo possibile. È estremamente professionale e sono molto contento di allenarlo. Nessun infortunio: è stata una scelta puramente tattica. A volte bisogna prendere decisioni difficili per la squadra, anche quando si toglie un giocatore che può cambiare una partita in qualsiasi momento. Lui ha capito", ha aggiunto l'allenatore.

    La risposta di Cristiano Ronaldo è netta: "Stavo dicendo all'allenatore che non avevo alcuna responsabilità in quello che è successo: non posso essere incolpato se non abbiamo segnato. Ero frustrato perché eravamo sotto 2-0, ovviamente, ma non stavo incolpando nessuno. Stavo semplicemente dicendo: 'Mister, non è colpa mia. Ho fatto il mio dovere'. Dopo di che, la cosa più importante era dimenticare le discussioni e concentrarci sul secondo tempo".

    Poi ha continuato: "Il calcio non riguarda mai un solo giocatore. Quando le cose vanno male, ci si assume la responsabilità insieme e quando si fa una rimonta come abbiamo fatto, si festeggia insieme", ha spiegato CR7 provando a riportare a livelli di quiete che, però, ha già fatto il giro del mondo.

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