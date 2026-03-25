Goal.com
Live

Khaled Mahmoud

Artikel oleh Khaled Mahmoud
  2. TOPSHOT-FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP
    EvertonChelsea

    Everton mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Liga Primer terkait keputusan terkait Chelsea

    Everton sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan hukum yang mengejutkan terhadap Liga Premier menyusul keputusan untuk tidak menjatuhkan sanksi pengurangan poin kepada Chelsea. Klub asal Merseyside itu dilaporkan sedang bersiap untuk menuntut penjelasan resmi terkait apa yang mereka anggap sebagai kurangnya konsistensi dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran aturan keuangan.

  3. FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP
    K. MbappeReal Madrid

    Mbappe membantah bahwa Madrid salah mendiagnosis cedera lututnya

    Kylian Mbappe berusaha meredakan kontroversi seputar kondisi kebugarannya dengan secara tegas membantah klaim sensasional bahwa tim medis Real Madrid memeriksa lutut yang salah. Kapten timnas Prancis itu berbicara kepada media menjelang laga persahabatan Les Bleus melawan Brasil, sambil menegaskan bahwa hubungannya dengan klub raksasa Spanyol tersebut tetap transparan meskipun muncul gelombang laporan yang menuduh adanya "kesalahan besar" dalam diagnosisnya.

  5. Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    C. RomeroAtletico Madrid

    Klausul khusus Romero memungkinkan dirinya hengkang dari Spurs ke Atletico, Real, atau Barca

    Cristian Romero tetap menjadi target utama di lini belakang bagi Atlético Madrid, yang berupaya memperkuat barisan pertahanannya setelah upaya perekrutan yang gagal musim panas lalu. Meskipun pemain asal Argentina itu telah menandatangani kontrak jangka panjang baru bersama Tottenham, sebuah klausul tersembunyi dalam kontraknya berpotensi memfasilitasi kepindahannya ke Metropolitano.

  6. FBL-BRA-CORINTHIANS-TRAININGAFP
    J. LingardCorinthians

    Lingard masih harus melewati satu rintangan utama sebelum bisa melakukan debutnya bersama Corinthians

    Jesse Lingard telah mencapai tonggak penting dalam upayanya untuk melakukan debut bersama Corinthians setelah visa kerjanya secara resmi diterbitkan dalam Lembaran Negara Brasil. Mantan bintang Manchester United ini telah berlatih bersama rekan-rekan setim barunya, namun belum dapat diturunkan dalam pertandingan resmi hingga semua persyaratan administratif di Brasil terpenuhi.

  7. Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
    M. SalahLiverpool

    "Ini saat yang tepat bagi Salah untuk hengkang," kata Shearer

    Legenda Liga Premier Alan Shearer yakin ini adalah waktu yang tepat bagi Mohamed Salah untuk hengkang dari Anfield menyusul pengumuman mengejutkan yang dilontarkan pemain asal Mesir itu pekan ini. Meskipun menyadari betapa besarnya kekosongan yang akan ditinggalkan sang penyerang, mantan striker Newcastle itu tetap yakin bahwa tradisi Liverpool dalam menggantikan para ikonnya dengan sukses akan terus berlanjut.

  8. FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP
    K. MbappeFrance

    Mbappe tampaknya akan berpisah dengan Nike, sementara Adidas dan merek lain mengincar kesepakatan dengannya

    Hubungan jangka panjang Kylian Mbappé dengan Nike tampaknya akan segera berakhir, tepat saat sang penyerang bersiap menyambut musim panas terpenting dalam kariernya. Bintang Real Madrid yang telah menjadi duta divisi sepak bola merek asal Amerika Serikat tersebut selama bertahun-tahun ini, kini mendekati akhir masa kontraknya, sementara pergeseran besar-besaran di pasar sponsor semakin mendekat.

  9. FBL-FRIENDLY-SUI-GER-PRESSERAFP
    K. HavertzGermany

    Bintang Arsenal, Havertz, menceritakan kecintaannya pada keledai

    Penyerang Arsenal, Kai Havertz, berbagi kisah tentang kecintaannya yang unik terhadap keledai, dengan menyebut hewan-hewan tersebut sebagai makhluk yang "luar biasa" saat membahas komitmennya yang mendalam terhadap kesejahteraan hewan. Pemain berusia 26 tahun itu, yang baru-baru ini kembali memperkuat tim nasional Jerman, mengungkapkan bahwa kecintaannya terhadap hewan-hewan tersebut sudah dimulai sejak usia sangat muda dan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupannya di luar lapangan.

  10. FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP
    CasemiroAl Ittihad

    Kesepakatan Casemiro dengan Al-Ittihad bergantung pada nasib mantan bintang Liverpool

    Al-Ittihad tengah mengincar Casemiro dari Manchester United seiring mendekatnya akhir masa kontraknya di Old Trafford. Pemain berusia 34 tahun itu, yang akan meninggalkan klub pada 30 Juni, kini menjadi prioritas utama bagi klub asal Arab Saudi tersebut. Namun, nasib mantan bintang Liverpool, Fabinho, akan memainkan peran kunci dalam transfer ini, sehingga kepindahan pemain Brasil tersebut bergantung pada perombakan skuad internal.

  1. Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
    LiverpoolA. Slot

    Crouch: Bagaimana Slot Bisa Menjadi Salah Satu Legenda Terbesar Liverpool Sepanjang Masa

    Mantan striker Liverpool, Peter Crouch, menegaskan bahwa meskipun tekanan semakin meningkat, Arne Slot masih memiliki peluang unik untuk mengukuhkan warisannya di Anfield. Transisi dari era Jurgen Klopp telah memicu ketegangan dan perdebatan di kalangan suporter terkait arah taktis tim. Namun, Crouch yakin musim ini masih jauh dari kata selesai dan hasil yang bersejarah masih mungkin tercapai.

  2. Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
    L. DelapN. Jackson

    Newcastle mengincar dua pemain Chelsea dalam langkah mengejutkan di bursa transfer musim panas

    Newcastle United semakin gencar mencari penyerang baru musim panas ini, dengan dua penyerang Chelsea, Nicolas Jackson dan Liam Delap, muncul sebagai target utama. The Magpies kesulitan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Alexander Isak, yang pindah ke Liverpool pada September lalu dengan nilai transfer £125 juta ($166 juta), karena baik Yoane Wissa maupun Nick Woltemade belum sepenuhnya meyakinkan sebagai pilihan utama.

  4. Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
    TransfersManchester United

    Howe mengecam pernyataan Guimaraes yang 'tidak sopan' terkait Man Utd

    Pelatih kepala Newcastle United, Eddie Howe, dengan tegas membantah laporan yang menyebutkan bahwa Bruno Guimaraes sedang menjalani "pembicaraan lanjutan" untuk bergabung dengan Manchester United. Howe tampak jelas merasa frustrasi atas munculnya rumor tersebut, di saat The Magpies yang kini berada di peringkat kesembilan sedang berjuang untuk mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan.

  6. FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP
    K. MainooH. Maguire

    Man Utd 'hampir' mencapai kesepakatan kontrak baru dengan dua pemain andalannya

    Manchester United sedang menyelesaikan kesepakatan baru untuk Kobbie Mainoo dan Harry Maguire. Di bawah kepemimpinan Michael Carrick, klub bergerak cepat untuk memberikan penghargaan kepada para pemain kunci dan memperkuat skuad yang saat ini menduduki peringkat ketiga di Liga Premier. Kebangkitan ini menandai perubahan taktis, dengan mengamankan seorang talenta muda yang sedang naik daun dan seorang pemimpin berpengalaman untuk jangka panjang.

  7. FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
    M. NeuerV. Kompany

    Bayern memberikan kabar terbaru mengenai situasi kontrak Neuer

    Direktur Olahraga Bayern Munich, Christoph Freund, telah memberikan kabar terbaru yang penting mengenai masa depan Manuel Neuer, dengan menegaskan bahwa klub tidak menetapkan batas waktu bagi kiper legendaris tersebut. Menurut Freund, pemenang Piala Dunia 2014 itu akan memutuskan sendiri waktu yang tepat untuk memulai pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak. Dalam pernyataannya pada hari Jumat, ia mengatakan bahwa sang kapten akan "menghubungi kami".

  8. Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
    ChelseaEverton

    Para penggemar merencanakan aksi protes sementara klub-klub menuntut penjelasan terkait denda yang dijatuhkan kepada Chelsea

    Para petinggi klub-klub papan atas yang terkejut menghubungi Kepala Eksekutif Liga Premier Richard Masters dan Ketua Dewan Direksi Alison Brittain untuk menanyakan bagaimana Chelsea, yang mengakui telah melakukan pembayaran rahasia dan ilegal sebesar £47 juta ($63 juta), bisa lolos dari pengurangan poin. Para pendukung kini bersiap menggelar aksi protes besar-besaran sementara para petinggi menuntut penjelasan terkait hukuman denda sebesar £10,75 juta yang dianggap terlalu ringan, dengan mengungkapkan perasaan "mulai dari frustrasi hingga tak percaya."

Lebih Lama