Khaled Mahmoud

Bintang Arsenal, Havertz, menceritakan kecintaannya pada keledai

Penyerang Arsenal, Kai Havertz, berbagi kisah tentang kecintaannya yang unik terhadap keledai, dengan menyebut hewan-hewan tersebut sebagai makhluk yang "luar biasa" saat membahas komitmennya yang mendalam terhadap kesejahteraan hewan. Pemain berusia 26 tahun itu, yang baru-baru ini kembali memperkuat tim nasional Jerman, mengungkapkan bahwa kecintaannya terhadap hewan-hewan tersebut sudah dimulai sejak usia sangat muda dan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupannya di luar lapangan.