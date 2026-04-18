Legenda Liverpool mendesak The Reds untuk merekrut Michael Olise, karena bintang Bayern Munich itu dianggap sebagai pengganti yang ideal untuk Mohamed Salah

Mantan gelandang Liverpool, Smicer, menunjuk Olise sebagai kandidat ideal untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan oleh Salah musim panas ini. Pemain asal Prancis itu, yang baru saja pindah ke Allianz Arena dari Crystal Palace pada musim panas 2024, tampil sensasional sejak bergabung dengan Bayern, dengan mencetak 18 gol dan 29 assist di semua kompetisi musim ini, namun Smicer yakin kembalinya ke Liga Premier bersama The Reds akan menjadi pilihan yang tepat.

"Kita telah melihat Liverpool kesulitan di sayap, terutama dengan para pemain sayap," kata Smicer saat berbicara dengan BetVictor, yang menawarkan taruhan Piala Dunia terbaru. "Kita kehilangan Luis Diaz, dan Mo Salah tidak berada di level terbaiknya musim ini. Kita membutuhkan pemain sayap yang bagus, terutama sekarang kita tahu bahwa Mo Salah akan pergi. Michael Olise adalah nama yang saya sukai, dia pemain muda yang sangat bagus, usianya 24 tahun, dia punya pengalaman di Liga Premier, dia mengenal liga ini, itu sangat penting. Dia bermain sangat baik untuk Bayern Munich, akan sulit untuk mencapai kesepakatan dengan mereka, kita tahu itu. Tapi kehadiran Olise di Liverpool akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa."