Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Legenda Liverpool mendesak The Reds untuk merekrut Michael Olise, karena bintang Bayern Munich itu dianggap sebagai pengganti yang ideal untuk Mohamed Salah
Mantan gelandang Liverpool, Smicer, menunjuk Olise sebagai kandidat ideal untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan oleh Salah musim panas ini. Pemain asal Prancis itu, yang baru saja pindah ke Allianz Arena dari Crystal Palace pada musim panas 2024, tampil sensasional sejak bergabung dengan Bayern, dengan mencetak 18 gol dan 29 assist di semua kompetisi musim ini, namun Smicer yakin kembalinya ke Liga Premier bersama The Reds akan menjadi pilihan yang tepat.
"Kita telah melihat Liverpool kesulitan di sayap, terutama dengan para pemain sayap," kata Smicer saat berbicara dengan BetVictor, yang menawarkan taruhan Piala Dunia terbaru. "Kita kehilangan Luis Diaz, dan Mo Salah tidak berada di level terbaiknya musim ini. Kita membutuhkan pemain sayap yang bagus, terutama sekarang kita tahu bahwa Mo Salah akan pergi. Michael Olise adalah nama yang saya sukai, dia pemain muda yang sangat bagus, usianya 24 tahun, dia punya pengalaman di Liga Premier, dia mengenal liga ini, itu sangat penting. Dia bermain sangat baik untuk Bayern Munich, akan sulit untuk mencapai kesepakatan dengan mereka, kita tahu itu. Tapi kehadiran Olise di Liverpool akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa."
- Getty Images Sport
Akhir dari sebuah era: Salah mengonfirmasi kepindahannya
Kebutuhan mendesak untuk mencari penggantinya muncul setelah Salah secara resmi mengonfirmasi dalam sebuah video di media sosial bulan lalu bahwa musim ini akan menjadi musim terakhirnya di Anfield. Raja Mesir ini akan pergi sebagai legenda sejati klub, saat ini menduduki peringkat ketiga sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Liverpool dengan 256 gol, hanya tertinggal dari Roger Hunt dan Ian Rush. Selama sembilan tahun penuh trofi di Merseyside, ia telah memenangkan dua gelar Liga Premier, Liga Champions, Piala FA, dan dua Piala Liga.
Smicer, pahlawan final Liga Champions 2005 di Istanbul, percaya bahwa dampak yang ditinggalkan Salah menempatkannya sejajar dengan ikon-ikon terbesar klub sepanjang masa. "Kami memiliki begitu banyak pemain hebat di klub ini sehingga kami bisa memiliki banyak patung di seluruh kota," kata Smicer. "Tentu saja, Steven Gerrard dan Mohamed Salah, kedua pemain ini, adalah pemimpin, pemain kelas atas, pemain kelas dunia, dan mereka istimewa. Sulit untuk membandingkan mereka, tapi tentu saja, ada warisan dari Stevie G. Dia adalah putra daerah, yang menghabiskan seluruh kariernya di Liverpool. Dia pasti punya kesempatan untuk hengkang, tapi dia selalu bertahan."
Statistik yang luar biasa dan warisan yang tak tertandingi
Meskipun ikatan Gerrard dengan kota asalnya memang unik, Smicer memandang kontribusi Salah yang tak tertandingi sejak 2017 sebagai tolok ukur bagi para penyerang modern. Kepergiannya menandai berakhirnya sebuah era bersejarah bagi para penyerang Liverpool.
"Statistik Mo Salah sungguh luar biasa," tambah Smicer. "Semua orang mengharapkan dia mencetak 20 atau 30 gol setiap tahun dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tapi itu tidak semudah itu. Saya pikir dia adalah sayap terbaik yang pernah bermain untuk Liverpool, itu pasti. Dia akan mendapatkan penghormatan yang pantas. Apakah itu patung atau hal lain, saya tidak berpikir itu terlalu penting, tapi dia akan tetap di hati orang-orang dan para pemain sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa untuk Liverpool."
- Getty Images Sport
Tantangan Anfield pasca-Salah
Menggantikan sosok produktif seperti Salah membutuhkan pemain dengan kualitas teknis dan pengalaman di Liga Premier seperti yang dimiliki Olise, meskipun untuk memboyongnya dari Bayern akan membutuhkan komitmen finansial yang sangat besar. Akibatnya, nama-nama lain muncul sebagai calon pengganti, dengan Jean Diomande dari RB Leipzig, Yankuba Minteh dari Brighton, dan Nico Williams dari Athletic Club yang baru-baru ini dikaitkan dengan kepindahan ke Anfield. Seiring mendekatnya bursa transfer musim panas, perburuan Liverpool untuk mencari pemain penyerang baru tetap menjadi fokus utama bagi dewan direksi.