Nicolas Jackson diprediksi akan kembali ke Chelsea karena Bayern Munich tidak berencana mempertahankannya meskipun ia tampil mengesankan sebagai pengganti Harry Kane

Meskipun penampilan Jackson di Allianz Arena sangat mengesankan sejak bergabung dengan Bayern Munich dengan status pinjaman selama satu musim senilai €16,5 juta dari Chelsea pada September 2025, masa depannya di Jerman masih belum pasti. Meskipun penampilannya di lapangan sangat gemilang, petinggi Bayern dilaporkan sedang terlibat dalam perdebatan rumit terkait transfer permanennya. Hambatan utama adalah paket finansial yang besar yang diperlukan untuk mengikat pemain internasional Senegal ini dalam jangka panjang, sehingga banyak tanda yang mengarah pada kemungkinan kepergiannya di akhir musim.

Namun, pihak klub yang menangani urusan olahraga tetap sangat mendukung Jackson. Kompany menghargai kualitas pemain berusia 24 tahun itu dan ingin mempertahankannya setelah musim panas nanti. Striker ini telah menjalankan perannya dengan efektif sebagai cadangan utama Kane, mencetak sembilan gol dan memberikan empat assist meskipun waktu bermainnya relatif terbatas di Bundesliga dan kompetisi piala.