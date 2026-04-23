Nicolas Jackson diprediksi akan kembali ke Chelsea karena Bayern Munich tidak berencana mempertahankannya meskipun ia tampil mengesankan sebagai pengganti Harry Kane
Upaya Kompany untuk membela Jackson tampaknya tidak akan berhasil
Meskipun penampilan Jackson di Allianz Arena sangat mengesankan sejak bergabung dengan Bayern Munich dengan status pinjaman selama satu musim senilai €16,5 juta dari Chelsea pada September 2025, masa depannya di Jerman masih belum pasti. Meskipun penampilannya di lapangan sangat gemilang, petinggi Bayern dilaporkan sedang terlibat dalam perdebatan rumit terkait transfer permanennya. Hambatan utama adalah paket finansial yang besar yang diperlukan untuk mengikat pemain internasional Senegal ini dalam jangka panjang, sehingga banyak tanda yang mengarah pada kemungkinan kepergiannya di akhir musim.
Namun, pihak klub yang menangani urusan olahraga tetap sangat mendukung Jackson. Kompany menghargai kualitas pemain berusia 24 tahun itu dan ingin mempertahankannya setelah musim panas nanti. Striker ini telah menjalankan perannya dengan efektif sebagai cadangan utama Kane, mencetak sembilan gol dan memberikan empat assist meskipun waktu bermainnya relatif terbatas di Bundesliga dan kompetisi piala.
Perpecahan internal terkait masa depan sang penyerang
Menurut Sky Germany, Jackson kemungkinan besar akan meninggalkan Bayern pada musim panas nanti. Meskipun ia telah memberikan dampak positif di ruang ganti dan saat pertandingan, saat ini belum ada pembicaraan konkret mengenai perpanjangan masa pinjamannya atau transfer permanen. Hal ini membuat sang penyerang berada dalam posisi yang tidak menentu menjelang pekan-pekan terakhir musim ini.
Manajemen klub dan Kompany dikabarkan sama-sama puas dengan profesionalismenya, dan tampaknya tidak banyak yang bisa dikritik mengenai performa dan sikap sang striker. Namun demikian, berdasarkan situasi saat ini, kontraknya direncanakan akan berakhir, dengan dewan direksi mempertimbangkan rasio biaya-manfaat dari kesepakatan tersebut secara berbeda dibandingkan staf pelatih.
Kembalinya Chelsea sudah di depan mata
Karena tidak ada kemajuan dalam negosiasi, Jackson saat ini diperkirakan akan kembali ke klub induknya, Chelsea, begitu musim ini berakhir. Klub asal London itu kemudian harus memutuskan langkah selanjutnya bagi sang penyerang, yang bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2023 dari Villarreal dengan kontrak jangka panjang yang berlaku hingga 2031. Selama berkarier di Stamford Bridge, Jackson telah tampil dalam 81 pertandingan, mencetak 30 gol dan memberikan 12 assist, sekaligus mengangkat trofi UEFA Conference League dan FIFA Club World Cup. Mengingat masa produktifnya di Jerman dan rekor gemilangnya di Inggris, ia telah menarik minat dari beberapa klub Eropa lainnya.
Pada tahap ini, Bayern Munich tampak sangat tertutup dalam masalah kepegawaian ini. Baik peminjaman lanjutan maupun transfer permanen saat ini tidak sedang diupayakan secara aktif oleh raksasa Jerman tersebut, yang mengindikasikan bahwa mereka siap melepasnya terlepas dari kontribusinya dalam perburuan trofi musim ini.
Mencari pemain cadangan jangka panjang untuk Kane
Terlepas dari nasib pribadi Jackson, arah strategis Bayern tetap tidak berubah. Meskipun klub terus mengevaluasi opsi-opsi untuk memperkuat lini serang, Jackson telah memainkan peran penting dalam musim yang bersejarah ini; ia telah memastikan gelar Bundesliga dan membantu tim mencapai final DFB-Pokal. Saat Bayern bersiap menghadapi semifinal Liga Champions yang krusial melawan Paris Saint-Germain, penyerang asal Senegal ini tetap menjadi bagian kunci dalam upaya skuad meraih treble prestisius. Namun demikian, pihak yang berwenang masih mencari solusi jangka panjang untuk posisi di belakang Kane, seiring berlanjutnya perdebatan internal mengenai profil ideal untuk peran tersebut.