Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Manchester City menggelar 'pembicaraan yang konstruktif' terkait kemungkinan Enzo Maresca menggantikan Pep Guardiola sebagai manajer pada musim panas ini
Pemerintah Kota Menunjuk Pengganti Guardiola
Menurut The Guardian, City telah secara resmi memulai proses rumit dalam merencanakan masa depan pasca-Guardiola, dengan Maresca muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengambil alih kendali. City telah mengadakan "pembicaraan positif" mengenai pelatih asal Italia tersebut, di tengah spekulasi yang semakin menguat bahwa Guardiola akan hengkang dari klub pada musim panas ini.
Meskipun jajaran petinggi klub tetap berharap sang pelatih asal Catalan itu akan menyelesaikan kontraknya hingga 2027, mereka tidak mau mengambil risiko. Pimpinan di Etihad bertekad untuk menghindari ketidakstabilan yang dialami klub-klub besar lainnya setelah kepergian manajer yang menjadi ikon era tersebut, dengan memilih untuk merumuskan rencana suksesi jangka panjang jauh-jauh hari.
- Getty Images Sport
Hubungan Maresca
Maresca adalah sosok yang sudah tidak asing lagi bagi jajaran direksi Manchester City, mengingat ia sangat dihargai selama menjabat sebagai pelatih tim U-23 klub tersebut sebelum dipromosikan untuk bekerja langsung bersama tim utama. Kariernya yang cemerlang di klub tersebut mencapai puncaknya ketika ia menjabat sebagai asisten Guardiola pada musim bersejarah saat klub tersebut meraih treble pada musim 2022-23.
Kesuksesan Maresca di Chelsea
Setelah membawa Leicester meraih gelar juara Championship pada 2024 dalam peran kepelatihannya yang pertama, Maresca menggantikan Mauricio Pochettino di Chelsea, di mana ia menjalani musim debut yang diwarnai berbagai gelar juara. Selama tahun pertamanya, ia memastikan kualifikasi Liga Champions dan membawa pulang trofi Liga Konferensi serta Piala Dunia Antarklub, meskipun musim keduanya berakhir mendadak akibat kepergiannya yang kontroversial pada Januari. Meskipun telah hengkang, Maresca tetap dihormati oleh skuad; baik Enzo Fernández maupun Marc Cucurella baru-baru ini memuji metode mantan manajer mereka.
The Guardian menyebutkan bahwa upaya City untuk merekrut Maresca bisa menjadi rumit karena ia masih memiliki kewajiban kontrak di Chelsea, mengingat ia meninggalkan klub dengan sisa kontrak tiga setengah tahun, ditambah opsi perpanjangan satu tahun dari klub.
- AFP
Masa depan Guardiola yang tak menentu
Waktu dilakukannya pembicaraan ini bertepatan dengan meningkatnya ketidakpastian seputar rencana Guardiola sendiri. Mantan pelatih Barcelona dan Bayern Munich ini telah menghabiskan hampir satu dekade di Manchester, mengumpulkan 18 trofi yang luar biasa, termasuk enam gelar Liga Premier dan satu gelar Liga Champions. Terlepas dari spekulasi mengenai masa depannya, fokusnya tetap tajam karena Manchester City saat ini memimpin klasemen Liga Premier berdasarkan selisih gol di atas Arsenal dengan hanya lima pertandingan tersisa, dan harus menghadapi pertandingan semifinal Piala FA melawan Southampton akhir pekan ini. Meskipun Guardiola sering menyatakan bahwa ia bahagia di klub tersebut, ia juga telah memberikan isyarat bahwa ia mencari tantangan baru di tempat lain, mungkin di panggung internasional.