Manchester City menggelar 'pembicaraan yang konstruktif' terkait kemungkinan Enzo Maresca menggantikan Pep Guardiola sebagai manajer pada musim panas ini

Menurut The Guardian, City telah secara resmi memulai proses rumit dalam merencanakan masa depan pasca-Guardiola, dengan Maresca muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengambil alih kendali. City telah mengadakan "pembicaraan positif" mengenai pelatih asal Italia tersebut, di tengah spekulasi yang semakin menguat bahwa Guardiola akan hengkang dari klub pada musim panas ini.

Meskipun jajaran petinggi klub tetap berharap sang pelatih asal Catalan itu akan menyelesaikan kontraknya hingga 2027, mereka tidak mau mengambil risiko. Pimpinan di Etihad bertekad untuk menghindari ketidakstabilan yang dialami klub-klub besar lainnya setelah kepergian manajer yang menjadi ikon era tersebut, dengan memilih untuk merumuskan rencana suksesi jangka panjang jauh-jauh hari.



